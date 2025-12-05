Poursuivre sur la dynamique positive en Ligue 2. L'objectif est clair du côté de l'ASSE ce samedi, face à Dunkerque. Les hommes d'Eirik Horneland devront s'emparer des trois points face à des Dunkerquois au pic de leur forme. Frédéric Sourice, journaliste pour La Voix du Nord, a répondu à nos questions.

L'USLD pointe certes à la neuvième place de Ligue 2. Mais les Nordistes affichent la meilleure forme du championnat sur les cinq dernières rencontres (11 points, cinq victoires, deux nuls). Avec un regain de solidité récent, la formation d'Albert Sanchez retrouve des couleurs. Au plus grand daim des Stéphanois, qui cherchent avant tout à confirmer.

Dunkerque figure actuellement dans le top 10 due Ligue 2, malgré un début de saison compliqué. Quelle lecture faites-vous de ce début de saison ?

"Le début de saison, en revanche, a été compliqué. Il faut dire qu’il y a eu une mauvaise préparation. Le coach Gonçalo Feio n’est resté que quelques semaines. La greffe n’a pas du tout pris. Albert Sanchez est arrivé très tard, à peine quinze jours avant la reprise. À ça, des blessés importants comme Opa Sangante, le capitaine, ou Alec Georgen, ça pèse. Ça explique en partie le départ raté en Ligue 2.

Sur les dernières semaines, Dunkerque va mieux. Ils sont bien plus solides. Ils ont enchaîné quelques gros résultats contre le Red Star, Reims (ndlr, 3-0, 1-2)… Et le fait de prendre beaucoup moins de buts leur a permis de relancer une dynamique positive (ndlr, 2e défense sur les cinq derniers matchs).

Trois victoires d'affilée, c’est pas volé. Les points pris jusqu’ici, il y a eu peu de vols."

Avec les deux matchs nuls face à Boulogne puis Rodez, faut-il s'attendre à voir l'USLD sous son meilleur visage ?

"Ça peut paraître paradoxal vu de l’extérieur. L’USLD a battu le Red Star et Reims, deux belles performances. Mais ensuite, ils n’enchaînent pas contre Boulogne dans le derby (ndlr, 1-1)… Un match pourtant très important, ici comme à Rodez (ndlr, 1-1).

Contre Boulogne, ils doivent vraiment gagner. Ils ont les occasions, il y a un poteau, un but refusé… Mais ils se font piéger à la 95e sur un corner.

Donc, on va voir quel visage ils vont montrer face aux Verts. C’est un peu toujours la même chose avec les adversaires de Saint-Étienne en Ligue 2."

L’USLD affronte ce week-end une grosse cylindrée de Ligue 2. Sur quels points Dunkerque pourrait surprendre l'ASSE ?

"La venue des Stéphanois crée forcément de l’attente, de l’excitation chez les joueurs. Ils ne le cachaient pas en conférence de presse. En plus, c’est le match du samedi soir.

Dunkerque sait qu’il faut sortir un gros match. Ils devront être solides, parce que Saint-Étienne, offensivement, c’est très fort. C’est même la meilleure attaque du championnat. Mais en face, il y aura des opportunités. Saint-Étienne, c’est aussi la 14e défense. Donc, sur les replis, sur les transitions, il y a peut-être des coups à jouer pour Dunkerque face à l'ASSE. Mais avant ça, il faudra être solides.

Le match, lui, est à guichets fermés. Le stade est petit, à peine 5 000 places. Mais ici, il y a une vraie attente. Pour tout le monde, Saint-Étienne, c’est la grosse affiche de la saison."