Avant la 16ᵉ journée face à l'AS Saint-Etienne, Albert Sánchez, entraineur de Dunkerque, s'est exprimé devant les journalistes lors de la conférence de presse d’avant-match.

Albert Sánchez, entraineur de Dunkerque "L'équipe s'est bien entraînée toute la semaine. Eddy Syslvestre et Aboubakary Kanté sont avec l'équipe. Mais pour le match d'après-demain, on devra faire avec plusieurs blessures : Opa Sangante, Abner, Thena Massock et Inigo Eguaras."

L'USLD pessimiste pour Yassine

Albert Sánchez, entraineur de Dunkerque "Normalement, Gessime Yassine ne pourra pas jouer après-demain. Notre appel sera étudié ce jeudi soir mais je pense qu'il ne pourra pas jouer. Le problème, c'est qu'après le match de Boulogne où il a reçu le carton rouge, nous avons parlé avec l'arbitre de l'action de Yassine. Mais la FFF et la Ligue 2 (LFP) sont dirigées par des comités différents. J'espère qu'il pourra jouer après-demain, mais je ne sais pas encore.

Pour l'instant, Yassine est avec l'équipe. Il s'entraîne très bien, néanmoins il ne peut pas jouer. J'espère qu'aujourd'hui, nous aurons de bonnes nouvelles. »

"L'ASSE ? Défensivement, il y a de la place"

Albert Sánchez, entraineur de Dunkerque : "Nous proposons du beau jeu ces derniers temps. L'équipe joue bien avec le ballon. Nous faisons preuve de personnalité. J'ignore si on mérite plus de points, en revanche nous sommes prêts pour recevoir l'ASSE.

Il va falloir être solide, parce qu'il s'agit de la meilleure attaque de Ligue 2. Il y aura peut-être aussi des coups à jouer. On voit que défensivement, il y a de la place.

Nous sommes les deux équipes qui avons la meilleure possession de balle. Les deux équipes voudront la possession du ballon. Nous sommes très forts avec le ballon. Saint-Étienne aussi.

Ils ont une super équipe avec beaucoup de très bons joueurs. Mais j'ai parlé avec mon équipe. Nous sommes prêts pour jouer. Contre Saint-Étienne, nous jouons à domicile. J'espère que nous jouerons vraiment avec de la personnalité. Je suis confiant pour ce match."

Robinet, élément essentiel de Dunkerque

Albert Sánchez, entraineur de Dunkerque : "Face à l'ASSE, il y aura Thomas Robinet qui est en bonne forme (6 buts en 6 matchs). Il s'agit d'un joueur très important pour nous. En attaque, mais également en défense. Il est très agressif et concerné par le travail défensif. Il est un joueur important dans le vestiaire car il a beaucoup d'expérience. Les capitaines sont Opa Sanganté, Vincent Sasso, Enzo Bardelli et Abner. Mais Thomas est très important pour la gestion du vestiaire. C'est un leader."

Source : Conférence de Presse