À l’approche d’un voyage dans les Hauts-de-France, ce samedi soir (20h), Eirik Horneland a répondu aux questions des médias en Conférence de Presse avant ce match de la 16ᵉ journée de Ligue 2, face à Dunkerque.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “ Nice ? Je suis plutôt content de ce tirage. J'avais envie qu'on rencontre une équipe de Ligue 1 pour se tester, se mesurer à elle et voir où est la construction de notre équipe. C'est une équipe qui a un petit peu de mal récemment, mais qui est en Europa League. J'ai vraiment hâte de retrouver cette équipe de Nice, même si avant on va affronter Dunkerque et Bastia. On va essayer de le faire de la meilleure manière.

J'ai hâte de rencontrer cette équipe, même si on devra jouer dans un stade qui sera totalement vide. Si mes souvenirs sont corrects, il y a une certaine revanche à prendre sur le dernier voyage qui avait amené (défaite 8-0)

Nice - ASSE, l'occasion de se tester

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “ Rencontrer une équipe qui est supposément plus forte que la vôtre c'est toujours une bonne manière de se mesurer et de voir ce qu'on est capable de tirer de notre équipe. Il y a encore beaucoup à faire avec notre effectif. On n'a pas encore vu le meilleur de ce qu'ils sont capables de produire. On a vu qu'on était capable de marquer des buts mais on doit être plus consistant sur l'ensemble de nos rencontres, qu'on ait un peu plus de stabilité au fil de nos prestations. C'est toujours une bonne opportunité de rencontrer une équipe meilleure que soi pour se mesurer. »

Horneland impressionné

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “ Les enseignements en Coupe de France ? Ce que je retiendrai, c'est la profondeur de banc sur laquelle on a pu s'appuyer. J'étais vraiment impressionné par les performances des joueurs qu'on a fait jouer. Ben Old a marqué 4 buts. Paul Eymard et Nadir El Jamali ont fait du très bon travail en position de numéro 8. Igor Miladinovic a fait un très bon match. Les joueurs ont tous été très bien concentrés. Irvin Cardona était très actif aussi sur cette rencontre. Il y a eu beaucoup de qualités, on a pu faire nos cinq changements à la mi-temps pour amener encore un peu plus de joueurs sur la pelouse. On a marqué 11 buts. C'est important de marquer des buts, même si je ne suis pas très content avec celui qu'on a concédé. Mais c'était vraiment une très bonne rencontre. Je retiens aussi l'atmosphère incroyable et très chaleureuse."