L’inconstance. C’est sans doute ce qui résume le mieux l’ASSE depuis l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc. Capable du meilleur, comme lors du 6-0 face à Pau, mais aussi du pire, à l’image du naufrage à Annecy (4-0), Saint-Étienne peine à se défaire de ce mal chronique en Ligue 2. Décryptage dans notre dernier avant-match.

Depuis le début de l'ASSE, l’ASSE avance en dents de scie. À chaque victoire éclatante succède une rechute. Et pourtant, tout laissait croire à une grande saison des Verts en Ligue 2.

Ce manque de constance empêche les Verts de s’installer durablement dans le haut du classement. Une irrégularité devenue symbole de cette première partie de saison.

Une dépendance claire aux individualités

À l'image de Zuriko Davtiashvili, brillant un week-end, méconnaissable le suivant. "C’est un dynamiteur et est capable d’ouvrir des brèches, explique Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert. Dans le football moderne, c’est essentiel d’avoir ce genre de joueur, capable de créer, même avec du déchet. Pour moi, c’est indispensable.

(...) D’ailleurs, petite indiscrétion : ça risque de bouger pour lui en janvier. On parle de mouvements possibles, notamment dans des championnats de seconde zone…"

L'effet Eirik Horneland déjà dissipé

Bientôt une année qu'Eirik Horneland a investi le banc de l'ASSE. Et si les Stéphanois semblaient métamorphosés les premières semaines, depuis, les manques sont toujours les mêmes.

"Le compte n’y est pas. Je prends plus de plaisir à regarder cette équipe en Ligue 1 qu’en Ligue 2. Je la trouvais moins stérile. Là, parfois, on dirait qu’elle manque d’idées. (...) On voyait des choses vraiment intéressantes, et je pense que ça faisait beaucoup progresser les joueurs sur différents aspects."

"Aujourd’hui, c’est triste à dire, mais s’il réussit à faire remonter l’équipe, tout le monde verra ça comme « normal ». Ça vient des moyens mis à disposition et de tout ce qui a été construit depuis le début de saison. Donc, ce qu’on regarde vraiment dans son travail, c’est la progression des joueurs, leur évolution, et la capacité de l’équipe à proposer du jeu."

Faute à un effectif constamment décimé ?

Avec de nombreuses absences dans son groupe, Eirik Horneland se voit encore dans l'obligation de bricoler. Face à Bastia, le coach norvégien devra composer sans Lamba, Traoré, Ferreira, Moueffek, Duffus, N’Guessan et Ebenezer Annan. Un problème qui revient sans cesse depuis le début de la saison.

Et si l'opposition aurait pu permettre de former un collectif plus soudé, Sylvain n'y croit pas. "Je ne pense pas que ces absents soient ceux qui cherchent à tirer la couverture à eux", détaille le rédacteur de Peuple Vert. Au contraire. Parce que les absents, c’est plus des joueurs d’équipe que des individualités."

"Joshua Duffus, je trouve que c’est quelqu’un qui se fond bien dans un collectif. Il est plutôt altruiste. (...) Aïmen Moueffek aussi, c’est un joueur d’équipe. Il va beaucoup bosser pour les autres, sans forcément chercher la lumière. (...) Chico Lamba, c’est pareil. "

Le mercato hivernal pour sauver la saison en Ligue 2 ?

Le constat est clair du côté de l'ASSE. "Des renforts sont attendus à de nombreux postes", expose Pierre, chroniqueur pour Peuple Vert. "Il faut impérativement un numéro 6. Pour faire souffler les gars comme Aïmen Moueffek, Florian Tardieu ou Mahmoud Jaber. (...) Peut-être aussi un défenseur, mais il y a eu tellement de carences un peu partout."

"Sur ces six premiers mois, on n’a jamais vraiment trouvé la sentinelle qui met tout le monde d’accord, affirme Sylvain. "J’ai l’impression qu’on a surtout des profils de relayeurs qu’on essaie de faire jouer en sentinelle."

Le mercato à venir dira si l’ASSE est capable de combler enfin ses carences structurelles, ou si les ajustements resteront insuffisants.