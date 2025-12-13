Ce samedi soir, Saint-Étienne reçoit le SC Bastia pour clôturer la première partie de saison de Ligue 2. Cette réception oppose les Verts à la lanterne rouge du championnat. Une occasion idéale pour se racheter après la nouvelle défaite subie à Dunkerque le week-end dernier et pour préparer le match de Coupe de France. Place à l’analyse d’avant-match.

Opposition de styles ce samedi soir (20h) dans le Chaudron. Les Verts, actuels troisièmes de Ligue 2 avec 29 points, accueillent un club emblématique du football français. Le SC Bastia, actuel dernier de Ligue 2 avec 7 points. Emblématique, car le bilan des confrontations entre l’ASSE et Bastia compte 59 rencontres, dont 52 en Ligue 1. Cette saison marque seulement la cinquième et la sixième opposition entre les deux équipes en Ligue 2. La situation sportive du club corse est particulièrement préoccupante, et ses déplacements dans le Chaudron n’ont jamais laissé présager de bons résultats. Toutes compétitions confondues, les Bastiais affichent 24 défaites, 3 nuls et seulement 3 victoires à Geoffroy-Guichard. Les Verts ont inscrit 77 buts contre Bastia à domicile, pour 25 encaissés. Le premier ASSE–Bastia remonte au 9 mai 1969 : les Verts s’étaient imposés 7-2.

Dans l’histoire récente en Ligue 2, les deux derniers ASSE–Bastia se sont soldés par un 5-0 sous l’ère Batlles, avec un quadruplé de Krasso et un but d’Yvan Maçon. Puis un 3-2 avec un doublé de Chambost et un but de Cafaro contre des réalisations d’Alfarela et Keita.

Dynamique de l'AS Saint-Étienne

Toujours en quête de constance, Saint-Étienne se classe cinquième en termes de dynamique sur les cinq derniers matchs avec 9 points pris sur 15 possibles. Le bilan fait état de 12 buts marqués et 6 encaissés sur cette période. La défaite à Dunkerque, après les victoires face à Troyes et l’ASNL, illustre encore l’irrégularité stéphanoise. Depuis le début de la saison, l’équipe alterne le meilleur (Rodez, Pau, Troyes) et le pire (Guingamp, Annecy, Le Mans). Cette réception de Bastia, qui possède de très loin la plus mauvaise attaque du championnat. 6 petits buts inscrits en 16 journées (0,38 but/match), doit logiquement se conclure par un clean-sheet côté stéphanois. Les Verts restent sur 23 buts encaissés en 16 matchs (1,44 but/match). Au-delà des chiffres, la situation actuelle du SC Bastia, sportive comme extra-sportive, doit permettre à l’ASSE d’engranger des points à domicile et d’assumer son statut.

Dynamique de la lanterne rouge

Huitième de Ligue 2 la saison dernière, Bastia vit un véritable cauchemar. Actuels derniers du championnat, les Corses ne trouvent aucune solution. Sur les cinq dernières rencontres, ils n’ont pris que 3 points grâce à une victoire contre Clermont (1-0), le reste n’étant que défaites. Seul Amiens fait pire, avec cinq revers consécutifs. Sur ces cinq matchs, Bastia n’a inscrit que 2 buts et en a encaissé 6. Le club, qui vient de célébrer ses 120 ans, s’enlise dans une situation très compliquée. Avec seulement 7 points à mi-saison, les Bastiais comptent déjà 8 longueurs de retard sur leurs premiers concurrents pour le maintien (ASNL, Amiens et Laval, tous à 15 points). En plus de cette crise sportive, le club risque de lourdes sanctions après les débordements lors de la rencontre contre le Red Star. Un déplacement périlleux dans le Chaudron, au terme d’une semaine mouvementée.

La cote des bookmakers

Enfin les bookmakers voient Saint-Étienne s’imposer à domicile, avec une cote moyenne de 1,60 contre 4,80 pour Bastia. Le match nul, lui, est proposé à 3,60.