Ce samedi soir, l’ASSE va recevoir la lanterne rouge pour le compte de la 17ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts, doivent renouer avec le succès après une défaite à Dunkerque. Les Stéphanois peuvent mettre la pression sur le leader, Troyes, qui jouera lundi. Avant ce match face à Bastia, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Extraits

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Aujourd'hui qu'il est à un poste dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Il gère cette concurrence avec un grand professionnalisme. Il travaille vraiment dur à l'entraînement. Il se bat pour avoir sa chance et aujourd'hui il doit exploiter la chance qui lui est donnée de jouer. Il faut qu'il se tienne prêt à livrer son meilleur match.



Pas de chouchou à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Pour un entraîneur, c'est une chance d'avoir ce genre de joueur à sa disposition. Il est extrêmement professionnel. C'est le genre de joueur qu'on veut voir réussir parce qu'il fait vraiment tout pour optimiser ses chances.

Je pense qu'il fera une belle carrière.

Je n'ai pas vraiment de joueurs préférés. Ils sont tous mes joueurs préférés. Quand on est dans mon rôle, on doit travailler avec différentes personnalités, attitudes et approches sur la valeur du travail. C'est toujours quelque chose de très intéressant de connaitre chacun de ces joueurs. Et d'arriver à les aider à révéler leur plein potentiel à partir de leur état d'esprit et de voir ce qu'on peut en tirer. Tous mes joueurs m'intéressent autant les uns que les autres et Ben fait partie de cet effectif."

Horneland compte sur Old

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je souhaiterais qu'il reste un joueur avec un tel professionnalisme, qui est important pour le club, pour le vestiaire. Ses attitudes, son éthique de travail, ses valeurs sont importantes pour le groupe. Je sais aussi qu'il aimerait avoir un peu plus de temps de jeu. Il commencera comme titulaire contre Bastia samedi. Il doit donner le maximum. Par ailleurs, je sens qu'il est attaché à ce club, il aime cette ville, il a envie de rester et de jouer pour cette équipe. Il a évidemment toutes les qualités pour jouer pour l'AS Saint-Etienne."