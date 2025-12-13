Avant d'affronter l'ASSE au stade Geoffroy-Guichard, Reginald Ray, entraîneur du Sporting Club de Bastia, s'est exprimé en conférence de presse. Le coach bastiais veut faire un coup à Saint-Etienne et sait où frapper.

Reginald Ray, entraîneur du Sporting Club de Bastia : « Face au Red Star ? On veut s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien. Autant sur une multitude d'aspects, Laval était un non-match. Au temps-là, sur l'ordre de jeu, on avait mis les bons ingrédients. S'est rajoutée aussi l'extraordinaire ambiance dans le stade avec nos supporters. On a su faire ce qu'il fallait pour les emmener. Globalement, c'était positif. Il y avait des choses à améliorer. On a travaillé aussi là-dessus. L'idée, c'est aussi d'insister là-dessus."

Bastia n'a pas le temps

Reginald Ray, avant ASSE — Bastia : "Depuis que je suis arrivé, j'ai mis des choses en place. Des actions qui permettent aussi de retrouver cette cohésion d'équipe. Ce qui me pousse le plus, c'est cette force collective.

Paradoxalement, ils étaient abattus sur le fait que le match soit arrêté. Mais assez vite, ils ont retrouvé de l'allant. Déçu et frustré d'avoir arrêté le match. Mais, malgré tout, ils se sont rapidement déjà projetés sur la suite. C'est un travail au quotidien, on aimerait que les progrès ou les fruits portent plus vite. On n'a pas le temps."

La défense de l'ASSE ne fait plus peur

Reginald Ray, avant ASSE — Bastia : "L'ASSE ? On a travaillé sur leurs points forts, ils en ont beaucoup. Notamment avec le ballon. Mais également sur leurs points faibles. On connait les chiffres. C'est la meilleure attaque. Avec une grosse capacité collective et individuelle à pouvoir déstabiliser les adversaires. Mais l'ASSE c'est aussi 23 buts encaissés et des matchs perdus à domicile. En tout cas, on y va avec cette intention d'aller faire un résultat.

On a beaucoup travaillé cette semaine. L'idée, c'est que ça se reproduise demain. On veut garder la force collective qu'on a dégagée à domicile dans un contexte particulier grâce au Red Star. Ainsi, il faut que ça puisse se cultiver, c'est très important."