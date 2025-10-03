Défaits pour la première fois de la saison face à Guingamp, les Verts sont depuis détrônés en Ligue 2. Mais face à un concurrent sérieux pour le haut du tableau, l'ASSE devra se ressaisir ce samedi, face au MHSC. Analyse dans notre dernière vidéo.

Une simple sortie de route face à Guingamp ? - Ligue 2

"Je ne veux pas tirer de conclusion définitive. Ça peut être juste un accident", pense Romain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert. Car dans une semaine à trois matchs, l'ASSE n'a pas répondu aux attentes que face à Guingamp. Seule la suite pourra annoncer si les stéphanois seront capables de se remettre en ordre de marche.

"On verra bien face à Montpellier. Honnêtement, je ne suis pas spécialement inquiet. Guingamp a parfaitement abordé la rencontre. Et il faut qu’on en tire des leçons. Parce que les adversaires sont galvanisés. Tactiquement, ils sont en place, ils sont agressifs, et là, ils nous ont un peu rendus fous. On a perdu nos moyens. Peut-être qu’il manquait un peu de fraîcheur, peut-être cette dernière passe. Mais en tout cas, on aura des réponses contre Montpellier."

Horneland pointé du doigt ?

Toutefois, outre le problème de l'adverse, c'est avant tout la question de la gestion d'Eirik Horneland qui interroge. Le coach norvégien n'a que trop rarement fait tourner son effectif, juge Sylvain. "Sur une semaine à trois matchs, certains joueurs auraient dû avoir plus de temps de jeu. Et ça, ça nous a probablement coûté le match contre Guingamp. C’est factuel, c’est assez facile à analyser."

Une habitude qui semble déjà marquer sa gestion des changements en cours de match. "Mais moi, ce que je lui reproche surtout, c’est que ses changements arrivent de plus en plus tard. Pourtant, j’aimais bien cette idée qu’il avait parfois : à la mi-temps, si ça ne marche pas, il change deux joueurs. Ça n’avait pas tout le temps donné l’effet attendu, mais au moins, il y avait cette volonté de réagir vite."

Mais au delà de sa gestion, l'entraineur norvégien parait aussi entêté quant à la tactique mise en place. "Horneland, au-delà des changements tardifs, il y a aussi ce côté un peu trop dogmatique : on joue toujours pareil, peu importe l’adversaire, poursuit le chroniqueur. Je trouve que c’est préjudiciable. Parfois, il faudrait se dire : « Ok, contre Guingamp, on doit les prendre dans le dos », donc on aligne Cardona, qui est plus joueur de profondeur que Boakye. Des choix précis, pensés en fonction du match et de l’adversaire. Là, j’ai l’impression qu’on ne le fait jamais vraiment, et au final, ça nous coûte."