Ancien entraineur de l'ASSE et du MHSC, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé avant la rencontre de ce week-end. Extraits.

Olivier Dall'Oglio, ancien entraîneur de l'ASSE : "On n’a pas vu souvent Ivan Gazidis à Saint-Etienne. Les dirigeants n’étaient pas là constamment. Les échanges se faisaient avec les personnes autour de lui. On n’avait peut-être pas la même vision sur l’importance de certains détails qu’on vient d’évoquer dans la construction d’un effectif. Je n’ai pas ressenti une attention particulière par rapport à ça.

Je voulais récupérer Cardona par exemple que je connaissais bien, que j’avais eu en L2, dont je savais quantifier l’apport. Mais ce n’était pas dans leur plan. Et ça a finit par le devenir, puisqu’ils l’ont recruté au mercato hivernal après mon départ de l’ASSE. Je ne devais pas être trop loin de la vérité quand même. Mais cela s’est fait car le club était dans une grande difficulté, alors qu’on pouvait l’anticiper."

Dall'Oglio a dû s'adapter à l'ASSE

Olivier Dall'Oglio, ancien entraîneur de l'ASSE : "Les difficultés que j’ai eues à l’ASSE, je savais que mon successeur les aurait. Il n’y a pas de surprise. On vous dit qu’il faut changer de système, il y a beaucoup de conseillers dans ces moments-là. Je voulais voir parce qu’on pouvait se demander si c’était seulement de ma faute, que je n’y étais pas arrivé, tout ça est possible. Et on voit la suite… Les travers sont les travers. Pour tous les coaches. Quand je prends la succession de Laurent Battles à l’ASSE, j’ai eu les mêmes problèmes que lui. Après, on a réussi à monter. J’ai aussi profité de ce qu’avait fait Battles."

Un mercato inadapté pour la Ligue 1

Olivier Dall'Oglio, ancien entraîneur de l'ASSE : "J’ai encore besoin de temps pour évaluer Lucas Stassin. Je sais que c’est un compétiteur, il aime ça. Il mettra tout en place pour être performant. Il se déplace très bien, il a un bon timing dans ses mouvements. Cela nous avait marqué lors de son arrivée. Il est aussi souvent dans les bonnes zones. Il y a la dimension athlétique où il doit continuer de travailler. Il doit se faire une carapace. Il a déjà amélioré sa densité physique, mais il en a besoin pour ne pas exploser dans les duels. Il peut encore progresser techniquement devant le but. Mais ce qu’on voit est très intéressant."

L'ASSE ne devrait pas être en L2

Olivier Dall'Oglio, ancien entraîneur de l'ASSE : "Kilmer a beaucoup dépensé cet été. Ils ne pouvaient pas se louper une deuxième fois. Après, j’ai entendu des choses un peu bizarres comme “maintenant c’est le vrai projet Kilmer qui se met en place”. Ah bon, j’avais compris que c’était avant, moi (sourire). On comprend aussi que quand il y a de nouveaux investisseurs, ils veulent tout maîtriser. Petit à petit, ils écartent du monde. Cela peut aussi se comprendre. Ce qui est regrettable, c’est qu’il y a une descente au bout et que là il faut remonter. Ce qui est intéressant maintenant, c’est de réussir à construire pour la L1 dès maintenant tout en étant en L2 et en accrochant l’objectif de la montée. Il faut déjà trouver l’ossature pour ça."

Source : Top Mercato