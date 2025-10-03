Bonne nouvelle pour l’ASSE : Axel Dodote et Nadir El Jamali figurent dans la liste des 25 joueurs retenus avec l’Équipe de France U19 pour un stage en Espagne. Les Verts seront représentés lors des matchs face à la Suisse et aux Pays-Bas.

Axel Dodote, né en janvier 2007, poursuit son ascension au sein de l’AS Saint-Étienne. Le défenseur central formé à l’Étrat est régulièrement cité comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Solide dans les duels et doté d’un bon sens de l’anticipation, il a su convaincre le sélectionneur des U19 grâce à ses récentes performances avec les Verts. Cette convocation en Bleu vient récompenser son travail et confirme que l’ASSE reste une référence en matière de formation défensive.

À seulement 18 ans, Dodote aura l’occasion de se confronter à des adversaires de haut niveau, face à la Suisse le 11 octobre et contre les Pays-Bas le 14 octobre, dans le cadre de la Marbella Week of Football.

El Jamali, le milieu créatif des Verts récompensé

Aux côtés de Dodote, un autre joueur stéphanois vivra cette expérience internationale : Nadir El Jamali (portrait ici). Milieu de terrain né en avril 2007, il est apprécié pour sa vision du jeu et sa capacité à orienter le jeu au milieu de terrain. Sa régularité avec les équipes de jeunes de l’ASSE lui a ouvert les portes de l’Équipe de France U19.

El Jamali confirme ainsi les espoirs placés en lui et profite de cette opportunité pour s’aguerrir au contact des meilleurs joueurs français de sa génération. Sa sélection est aussi une belle vitrine pour l’AS Saint-Étienne, qui prouve une nouvelle fois la qualité de sa formation.

L’ASSE toujours au cœur du projet Bleu

Avec deux représentants dans cette liste de 25 joueurs, l’ASSE prouve qu’elle continue d’alimenter les sélections nationales en jeunes talents. Ce rassemblement en Espagne sera un test important avant les prochaines échéances officielles, notamment les qualifications pour l’Euro U19.

Pour Dodote comme pour El Jamali, ces rendez-vous internationaux représentent une chance unique de se montrer, de progresser et de gagner en expérience. Les supporters stéphanois suivront avec attention leurs prestations, espérant que ces deux jeunes pousses puissent rapidement s’imposer en professionnel sous le maillot vert.