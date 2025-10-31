L’heure est à la confirmation pour l’ASSE en Ligue 2. Trois jours après une défaite cuisante à Annecy (4-0), les Verts ont étrillé le Pau FC au Stade Geoffroy Guichard (6-0). Les changements opérés par Eirik Horneland dans son onze de départ se sont avérés payants. Le coach norvégien va devoir faire des choix cruciaux dès ce samedi pour confirmer ce joli succès. Voici les joueurs convoqués par le coach stéphanois dans le groupe qui défiera le Red Star, demain soir.

Ce mardi soir, le gardien Palois, Noah Raveyre, n’a pas dû apprécier ses retrouvailles avec le Chaudron. Trois ans après son unique match en Vert, le jeune portier formé à l’ASSE a vécu sa seconde défaite 6-0 pour son 2ᵉ match à Geoffroy Guichard. Sa seule apparition sous le maillot étoilé était lors de la lourde défaite des stéphanois face au Havre en début de saison 2022-2023.

L’ASSE souhaite désormais enchaîner et confirmer ce rebond après la lourde défaite à Annecy. Après trois défaites en quatre journées, une forme de suffisance a été reprochée aux joueurs. Face à Pau, les Verts ont pu se remettre la tête à l’endroit et retrouver une place sur le podium de Ligue 2. À égalité de points avec son adversaire du week-end, les stéphanois ont l’opportunité de prendre leurs distances avec le Red Star et de mettre la pression sur Troyes qui se rendra à Pau lundi soir avant d’accueillir l’ASSE.

Un offensif manque à l'appel

Maxime Bernauer exclu face à Guingamp, lors de la 8ᵉ journée, a pu faire son retour sur les pelouses de Ligue 2 mardi soir après trois matchs de suspension. L’ancien joueur du Mans a permis à Eirik Horneland d’avoir une solution supplémentaire pour composer sa défense centrale. L’ASSE doit toujours faire sans Chico Lamba. Le défenseur central portugais sera encore absent pour ce déplacement face au Red Star. Le numéro 15 des Verts a été rejoint à l'infirmerie par Augustine Boakye en cette fin de semaine. Le ghanéen sera de retour aux séances collectives durant la semaine prochaine.

Luan Gadegbeku a pu faire son retour dans le groupe face à Pau après avoir rejoué avec la réserve le week-end dernier. Le milieu formé à l’ASSE a pris la place d’Igor Miladinovic dans le groupe. Le serbe, déjà suspendu face à Pau, a été fixé ce jeudi soir sur la durée de sa suspension et sera à nouveau disponible en Coupe face à Quetigny.

Le groupe de l’ASSE