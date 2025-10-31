À la veille du déplacement au Red Star, Irvin Cardona a mis en avant l’unité du vestiaire stéphanois et la qualité des relations entre attaquants. L’international maltais savoure sa forme et se dit prêt à enchaîner.

Remplaçant sur plusieurs matchs, Irvin Cardona a su faire preuve de patience. « J’ai déjà vécu ces moments par le passé. Je savais que tôt ou tard j’allais avoir ma chance », confie-t-il. L’attaquant explique avoir continué à s’investir pleinement : « J’ai continué de bosser aux entraînements, je n’ai pas lâché. Ça fait partie de ma mentalité. »

Une mentalité qui a fini par payer. Buteur et actif contre Pau, Cardona a contribué à la réaction collective. « Face à Pau, il y avait une grosse revanche collective. On était frustrés de ne pas avoir gagné les matchs précédents. La détermination a pris le dessus sur le jeu », analyse-t-il. Pour lui, cette victoire illustre la force de caractère du groupe : « Dans une saison, il y a des moments creux. La force d’un groupe, c’est de savoir se relever rapidement. »

« La concurrence en attaque est saine »

Cardona décrit un vestiaire uni malgré la compétition pour les places. « La concurrence est plutôt saine. On a tous les mêmes objectifs, on veut aller au même endroit et il n’y a aucun problème entre nous. » L’ancien joueur de Brest insiste sur l’état d’esprit collectif : « Il n’y a pas de choses bizarres comme on peut voir dans d’autres clubs. Ici, c’est vraiment très sain. »

Avec Joshua Duffus, l’entente semble naturelle : « On a fait pas mal de bonnes choses ensemble. C’est un très bon joueur, adroit devant le but et pas avare d’efforts. Ce qui m’a marqué, c’est la joie qu’il a eue quand il m’a fait marquer. On voit qu’il est là pour aider l’équipe. » Cette complicité, aussi réjouissante que bienvenue, traduit une cohésion offensive retrouvée, essentielle dans la quête de la montée.

Cardona, en pleine forme avec Malte

Appelé régulièrement en sélection maltaise, Irvin Cardona assume ce double rythme avec sérénité. « C’est deux heures d’avion, donc ça va. C’est une façon de prendre encore plus de rythme, parce qu’on enchaîne les matchs là-bas. » Jouer avec Malte lui permet aussi de rester compétitif : « J’ai la chance de jouer tous les matchs, donc pour moi c’est super. Je reste en pleine forme, surtout quand on joue moins en club. »

Toujours ambitieux, le buteur veut s’appuyer sur cette dynamique internationale pour s’imposer durablement dans le onze stéphanois. « Si on fait des entames comme contre Pau tous les week-ends, on a de grandes chances de gagner les matchs », conclut-il, déterminé à enchaîner les performances dès samedi à Bauer.