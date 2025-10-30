Après une lourde défaite à Annecy (4-0) samedi, le début de crise aura finalement très rapidement été éteint par l'ASSE. Les Verts se sont imposés 6-0 face à Pau dans un Chadron bien rempli en pleine semaine.

Le véritable grand gagnant de cette soirée n'est autre que l'entraineur stéphanois. Eirik Horneland. Pourquoi ? Car il a eu bon sur toute la ligne.

Un turn over attendu

Après trois défaites en quatre matchs, les critiques commençaient à fuser autour de l'entraineur norvégien. Reproche tactique avec une équipe trop friable. Problème managérial avec un onze qui changeait peu. S'il n'aime pas ça, Horneland a tout de même opté pour plusieurs réajustements majeurs ce mardi soir.

Maxime Bernauer a logiquement retrouvé sa place de titulaire au détriment de Dylan Batubinsika sorti du groupe. Igor Miladinovic, suspendu, a été remplacé par Aïmen Moueffek.

Là où l'entraineur a surpris, c'est qu'il a choisi de placer ses deux joueurs phares sur le banc. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili peinent à convaincre ces derniers temps. Leur implication et leur constance sautaient aux yeux. Jusque-là, Horneland n'en démordait pas et leur accordait sa pleine confiance. Ce mardi, ils ont débuté sur le banc. Irvin Cardona et Joshua Duffus étaient donc titularisés. Choix gagnant puisqu'ils ont marqué tous les deux. Un match plein pour deux joueurs revanchards.

Horneland se déplace donc au Red Star en ayant pu faire tourner dans une semaine à trois matchs. Pas du luxe.

ASSE : Une envie retrouvée

Outre la composition de départ, l'attitude des stéphanois a rapidement séduit. Proactifs dès l'entame de la rencontre, les Verts n'ont pas attendu pour mettre les ingrédients essentiels. Une agressivité et une intensité retrouvées comme l'illustre un pressing porté disparu ces derniers temps. Il n'a pas été rare de voir les Verts enfermer à trois le porteur de balle adverse. Là où trois jours plus tôt, l'adversaire avait tout le temps pour ajuster son centre.

Les joueurs se savaient attendus. Larry Tanenbaum était en tribune et ils venaient de prendre une véritable gifle en Haute-Savoie. Réaction immédiate. De quoi confirmer que ce groupe n'a pas joué le coup à fond ces derniers temps… Il faudra à présent reproduire une telle intensité. Indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux affichés par l'ASSE.

Une concurrence qui va tirer tout le monde vers le haut

En optant pour l'option turn-over, Eirik Horneland a remobilisé. Plus de passe-droit. Le message envoyé était fort en laissant Stassin et Davitashvili sur le banc. Opération réussie. Cardona et Duffus ont démontré qu'ils étaient de véritables options pour l'entraineur. Des joueurs qu'il peut aligner dès le coup d'envoi. De quoi placer Stassin et Davitashvili en véritable concurrence. Pour jouer, ils devront performer. Le contexte idéal pour faire progresser tout un groupe.

Un groupe enfin né à l'ASSE ?

Depuis le début de saison, l'ASSE peine à convaincre. Les Verts l'emportent, mais ressemblent plus à une somme d'individualités plus douées que la moyenne des adversaires de Ligue 2. Des individualités qui font la différence et permis à l'ASSE d'engranger des points.

Les tensions étaient réelles au sein du vestiaire. Gagner ensemble est simple. Perdre plus compliqué. Se relever d'autant plus. Face à Pau, la prestation est aboutie d'un point de vue collectif. En relançant le turn-over, Eirik Horneland a permis à plusieurs joueurs de se relancer. Une belle manière de les impliquer dans les résultats.

Oui, Horneland aura besoin de tout son groupe pour performer. Un groupe qui devra défendre et attaquer ensemble. C'est ce qui s'est réalisé ce mardi dans le Chaudron. Maintenant, place à la confirmation. Plus que trois points, Horneland et l'ASSE pourraient bien avoir gagné une victoire référence.