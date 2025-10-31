L’ASSE va enchaîner un 3ᵉ match en 7 jours, après avoir été balayé à Annecy le week-end passé, les Verts ont largement battu Pau ce mardi soir. Ce samedi, les Verts se déplacent du côté de l’Île-de-France pour le compte de la 13ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour livrer ses impressions et aborder les derniers ajustements au sein de son effectif en vue du peu de temps de récupération entre la rencontre face à Pau et celle qui l’attend face au Red Star.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Augustine Boakye sera absente pendant une semaine. Il nous rejoindra certainement à l'entraînement au milieu de la semaine prochaine.

Pour Chico (Lamba), on travaille à ce qu'il puisse reprendre la course en début de semaine prochaine et ensuite, on verra à partir de là comment ça évolue."

Une composition pas encore établie

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Turn over annoncé face au Red Star ? C'est une bonne question. Nous n'avons pas décidé l'équipe.

Nous aurons l'entraînement d'aujourd'hui (vendredi après-midi) pour voir l'énergie des joueurs, voir la réaction des joueurs après le match à mardi. On va voir comment les joueurs réagissent après cette rencontre.

On a eu un jour off hier, donc on n'a pas travaillé avec les joueurs mercredi. Donc, on repart ce vendredi. On va voir comment les joueurs répondent de manière individuelle et collective sur cette reprise de travail pour jauger le niveau d'énergie global."

Horneland veut une ASSE stable

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Évidemment, les joueurs vont être dictés par l'énergie, la capacité physique des joueurs. C'est le plus important sur une semaine comme ça à trois matchs. On va essayer de remettre une certaine continuité, puisqu'on ne veut pas faire beaucoup de changements à chaque rencontre. Ce qui est sûr, c'est que les entrants sur le dernier match ont montré une belle énergie, un bon caractère, un bon état d'esprit dans ce match."