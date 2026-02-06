Avec son nouvel entraîneur, Philippe Montanier, l’ASSE veut se relancer ce week-end à domicile face à Montpellier, qui est trois points derrière. Les Verts sont redescendus à la cinquième place de Ligue 2 et restent sur deux défaites de suite en championnat. Le nouveau coach des Verts à choisi son groupe pour sa première sur le banc des Verts.

L’ASSE doit absolument retrouver la victoire ce week-end à Geoffroy Guichard face à Montpellier. Arrivé dimanche, Philippe Montanier a pu avoir la semaine complète pour observer son nouvel effectif et composer son premier groupe en tant qu’entraîneur des Verts.

Le Normand a pour objectif de rapidement remettre les Verts sur de bons rails afin de rester accroché au Wagon de tête. L’ASSE ambitionne de retrouver l’élite en fin de saison et doit gagner ce samedi pour na pas sortir du top 5 et voir ses principaux concurrents s’échapper tout en voyant Montpellier revenir à hauteur.

Une première dans la carrière de Montanier

Présenté à la presse ce lundi, Philippe Montanier a insisté sur le potentiel de ses nouveaux joueurs. L’ancien coach lensois estime que son groupe à les capacités et le talent pour remonter en Ligue 1. Le nouvel entraîneur de l’ASSE aura treize échéances pour permettre au club de retrouver l’élite.

Après de nombreuses années passées à coacher, ce n’est que la première fois de la carrière de l’homme de 61 ans qu’il s’installe sur un banc en cours de saison. Philippe Montanier va donc découvrir une mission inédite.

Le groupe de l’ASSE

Philippe Montanier à dévoilé son premier groupe en tant que nouvel entraîneur de l’ASSE. L’ancien du TFC était d’ores et déjà privé de Chico Lamba, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, blessés et de Joao Ferreira, suspendu et blessé. Florian Tardieu s’est ajouté à cette liste après avoir été touché au genou. Irvin Cardona était incertain après avoir été malade mais bien présent. Aboubaka Soumahoro et Marten Chris Paalberg sont hors groupe.