Zoumana Camara s'est présenté devant la presse ce vendredi. Il n'a pas manqué de poser plusieurs piques à son club formateur, l'ASSE. Extraits.

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "J'aurais le même groupe de joueurs Ce que j'avais à disposition face à Nice, il n'y a pas d'entrée de joueurs blessés qui reviennent. C'est trop juste. On est projeté sur le match de Saint-Etienne. Et en même temps, on récupère.

Ne pas ruminer. Il n'y a pas de choix. Il faut regarder devant. On a un match important qui nous attend à Saint-Etienne. On savait que c'était des échéances très proches, avec peu de récup. Mais j'ai envie de vous prendre l'exemple de Nice. On avait joué, nous, vendredi. Ils avaient joué dimanche. Ils nous ont joués deux jours après. Certes, ils ne se déplaçaient pas, ils étaient chez eux. C'était un petit avantage. Mais ils avaient quand même joué dimanche et nous vendredi. Donc, il faut s'adapter à ce qui nous est proposé. Et puis, en jouant Saint-Etienne, on savait très bien que ça allait être le samedi soir et qu'on n'allait jamais jouer le lundi."

Un match capital à Saint-Etienne

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "Il faut rester concentré sur ce que nous on est capable de faire, sur ce qu'on produit. En termes d'état d'esprit, de mentalité, on fait des choses intéressantes. Maintenant, je l'ai souvent répété, amener de la régularité, de la continuité, de la constance dans ce qu'on fait. C'est ce qui nous fait défaut par moment.

Quand on est dans un temps fort, il faut essayer de le faire durer pour que l'adversaire doute encore un peu plus. Quand je vous dis ça, je pense à ce 2-0 où le troisième but est arrivé trop rapidement et ça a été une des clés de cette élimination. Il y a des choses très positives dans l'état d'esprit, dans la manière d'aborder les matchs.

Je trouve que depuis Bastia, mon équipe montre un autre visage. Maintenant, il faudra continuer de la sorte face à l'ASSE. Et amener de la justesse dans nos choix, de la personnalité pour pouvoir jouer dans des temps forts et essayer de faire mal à cet adversaire.

Un match capital à Saint-Etienne. On a l'occasion de recoller sur cette équipe, tout simplement. Sans regarder le classement. Ils sont trois points devant nous. Et on peut revenir à leur hauteur. C'est dans ce sens-là qu'il est capital."

Chacun ses problèmes

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "On a joué une Ligue 1, ils ont leurs armes, on a les nôtres. Pour éliminer, sortir une équipe du dessus, en huitième de finale de Coupe de France, il faut que tout soit parfait. Ceux qui jouent, ceux qui rentrent. Et il faut un brin de réussite. Et en plus de la personnalité, de la continuité, beaucoup de choses, de la justesse. C'est très difficile d'aller chercher une qualification en ayant mis peu d'ingrédients dans certains domaines et en espérant qu'il y ait ce facteur chance. Il faut se racheter dès demain.

Saint-Etienne a sa gestion et ses problèmes. On a les notres. On y va pour faire un match solide."

L'ASSE a des problèmes de riche

Zoumana Camara avant ASSE - MHSC : "L'ASSE et ses blessures. De quoi changer quelque chose ? Je ne change rien du tout. Ils ont des problèmes de riches. J'aimerais avoir un effectif aussi fourni, avoir autant de blessés et pouvoir aligner une équipe comme ils vont aligner. Ce n'est pas mon problème.

Je sais bien qu'ils ont commencé très fort, en enchaînant, en marquant beaucoup de buts. Il y avait de l'euphorie, il y avait énormément d'envie, d'énergie. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça s'est estompé, mais je ne les regarder pas particulièrement pour avoir un jugement sur eux."