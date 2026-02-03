Ce dimanche, les Verts ont officialisé leur nouveau coach. Philippe Montanier à pris la succession d'Eirik Horneland sur le banc de l'ASSE. Le club a convié les médias à une conférence de prese ce lundi pour présenter l'ex coach de Lens. Extraits.

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Je suivais la Ligue 2, je suivais l'équipe, donc je connaissais plutôt bien l'effectif, je savais aussi les dirigeants, les nouveaux dirigeants, puis leurs ambitions, donc ça a été quand même assez rapide dans ma tête pour que la balance se penche du bon côté."



Montanier débarque avec son énergie

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Je finis sur deux saisons magnifiques à Toulouse, tant sur le plan des résultats que sur le plan du jeu. j'ai voulu faire un break d'un an. Après, j'ai eu des soucis avec ma maman que j'ai accompagné jusqu'à son décès. Mais j'ai surtout maintenant beaucoup d'énergie, beaucoup d'impatience et je suis requinqué. Les batteries débordent même un peu. Ma femme est contente que je reprenne parce que ça va la reposer."



L'ASSE doit redevenir imperméable

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : " Je ne vais pas faire une analyse. Je donne la primeur aux joueurs. Je les ai vus brièvement hier matin en fin d'entraînement.

Ce qu'on va essayer, c'est d'améliorer les différentes animations défensives et offensives. Le but c'est d'améliorer l'équipe. Il y a une base, il y a des choses qui sont bien faites, d'autres moins. C'est le rôle du staff d'essayer d'améliorer les choses pour être plus performant.

Je ne vais pas vous citer tous les principes défensifs, j'en ai 12 défensifs et 12 offensifs, à moins que vous ayez la journée prête, puis ce n'est pas trop mon rôle."

"Les défenseurs font gagner des titres"

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "C'est une équipe qui a quand même un gros potentiel offensif, même si sur les derniers matchs c'est un but en quatre matchs. On sait aussi que c'est une équipe qui a besoin d'être un peu plus sécure en défense, parce que pour performer, pour être dans les équipes de tête, il faut trouver le bon équilibre entre une bonne attaque et une bonne défense.

Je crois que c'est Michael Jordan qui disait que les attaquants font lever les stades et puis les défenseurs font gagner des titres. C'est un petit peu ça le rôle de l'entraîneur, de trouver à chaque fois l'équilibre entre performances offensives et défensives. Donc on va s'atteler avec le staff à tout ça."

"Les défenseurs font gagner des titres"

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Le premier discours face aux joueurs ? Je leur ai expliqué pourquoi j'avais accepté le défi. Je leur ai dit qu'ils avaient un potentiel intéressant. Je crois qu'avec cette équipe, on peut atteindre l'objectif.

C'est une période difficile que connaît l'ASSE, mais, je n'ai pas le souvenir d'une saison où je n'ai pas connu de moments difficiles. Je leur ait dit de vite tourner la page. Le plus important, c'est le prochain match.

On connaît notre objectif. On va plutôt s'atteler à chaque fois à se dire le prochain match faut le gagner, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour le gagner. C'est la teneur du discours. Rappeler aussi quelques anecdotes qu'on a connues avec JF Bedenik qui était mon gardien Boulogne-sur-mer avec qui on a connu trois montées. Leur expliquer un petit peu cette histoire parce qu'on avait des situations un peu similaires, de grosses difficultés puis à l'arrivée il y a eu un bon dénouement."

La joie passera par le travail à l'ASSE

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Même s'il y a du talent dans cette équipe, que le talent ça ne fait que 10% et qu'il y a 90% de travail et de sueur. Pour résumer, c'est le message que je leur ai donné.

Comment retrouver la confiance ? Par le travail. Le travail, puis un discours positif. Allegri, l'entraîneur italien, disait, le plus dur dans le foot, c'est de repartir à zéro chaque fois. Quand vous gagnez 6-0, danger. Les joueurs pensent qu'ils sont les meilleurs du monde et le match d'après on sait que ça va se passer mal. Nous les entraîneurs on est là pour rabâcher pour dire faut oublier le match. Mais c'est pareil quand il y a une mauvaise période ou un match perdu dire ok il y a eu des choses mais le prochain match c'est un autre match une autre histoire et on va avancer comme ça avec les joueurs on aura des déceptions des bonnes joies mais à chaque fois faudra se dire on repart à zéro pour chaque match parce que ce qui est le passé est le passé on peut pas le changer mais par contre la seule action qu'on peut avoir c'est le présent pour le futur match.

Là, on arrive avec beaucoup d'énergie. C'est vrai que c'est un moment difficile, mais avec Stéphane (Lièvre), on n'est pas impacté. On arrive, on voit les difficultés, mais on est plein d'optimisme, d'enthousiasme, d'énergie. On espère aussi que ça va aider les joueurs à trouver une bonne dynamique."

Source : ASSE