Ce samedi soir, l’ASSE va effectuer un court déplacement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Stéphanois iront à Grenoble lors de la 27ᵉ journée de championnat. A un peu plus de vingt-quatre heures du coup d’envoi, Philippe Montanier a choisi son groupe pour ce match. Voici les joueurs retenus pour aller en Isère ce week-end.

Pour l’heure, Philippe Montanier n’a rien connu d’autre que la victoire en tant qu'entraîneur de l’ASSE. L’ancien coach du Toulouse Football Club a remporté ses cinq premiers matchs sur le banc stéphanois. Un nouveau succès à Grenoble permettrait au club ligérien de s’emparer provisoirement de la tête de la Ligue 2 en attendant le déplacement de Troyes à Annecy, lundi.

Sur la pelouse du Stade des Alpes, les Verts auront également l’opportunité de consolider leur avance sur leurs concurrents directs et ainsi augmenter leur chances de monter en Ligue 1.

Vents contraires pour Grenoble et les Verts

Sur le terrain de son voisin isérois, l’ASSE aura l’opportunité de remporter un sixième match de suite en Ligue 2. L’arrivée de Philippe Montanier fait pour l’instant un bien fou aux Verts qui sont invaincus depuis le début du mois de février. L’objectif sera évidemment de prolonger cette belle série face à une équipe du GF38 en difficulté ces dernières semaines.

Si l’ASSE reste sur cinq victoires de suite, Grenoble n’a plus gagné depuis cinq rencontres. Depuis sa victoire face à Amiens, fin janvier, les grenoblois ont fait quatre matchs nuls avant de s’incliner la semaine dernière à Rodez. Offensivement, le club coaché par Franck Rizzetto reste sur quatre matchs sans marquer. Une dynamique négative que le GF38 aimerait bien stopper ce samedi à domicile face aux Verts.

Le groupe de l’ASSE

Voici le groupe retenu par Philippe Montanier pour le déplacement de l’ASSE à Grenoble, à l’occasion de la 27ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi avec deux changements : Issiaka Toure remplace Gautier Larsonneur et Paul Eymard remplace Aboubaka Soumahoro.