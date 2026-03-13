L'ASSE se déplace à Grenoble ce samedi (J27 Ligue 2). Et les hommes de Philippe Montanier seront attendus au Stade des Alpes. Analyse dans notre avant-match sur Youtube.

Avant de défier les Verts, le GF38 est sur le fil du rasoir. Le week-end dernier, les joueurs de Franck Rizzetto s'inclinaient dans les dernières minutes de l'opposition face à Rodez (Taïryk Arconte, 1-0).

Surtout, l'équipe iséroise était sur une série de quatre matchs nuls, dont trois sans but inscrit. Avec l'objectif maintien, le GF38 pourrait bien se contenter d'un nul face à l'ASSE.

"Une formation habituée à la Ligue 2"

Avec une 13e place en championnat, Grenoble espère accrocher son maintien à l'issue de la saison. "Ce sont des joueurs qui connaissent bien ce niveau et qui sont proches d’obtenir leur maintien", observe Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert. "C’est une formation qui est habituée à la Ligue 2, une équipe vraiment profilée pour ce championnat. C’est très costaud, très difficile de leur marquer un but. "

Et malgré des difficultés pour marquer, faute à l'absence de talents devant, "jouer contre Saint-Étienne, c’est un match de gala." Les isérois pourraient être combatifs face à l'ASSE. "Elle va se battre tout le long du match", affirme Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert. "Pour eux, prendre un point contre le Saint-Étienne d’aujourd’hui sera probablement considéré comme une bonne performance."

L'ASSE en difficulté face à une équipe qui joue sa survie ?

"Ce sera délicat, c’est certain", affirme Sylvain. Car face à Saint-Étienne, les joueurs de Franck Rizzetto n'auront rien à perdre. "Grenoble prend peu de buts. Ils en marquent peu aussi, mais ils n’en prennent pas beaucoup. (...) Je pense qu’on aurait intérêt à essayer de marquer vite", analyse Joss Randall.

Le GF38 pourrait préférer ne pas prendre de risque. "On peut donc s’attendre à un match assez tactique. Si l’adversaire n’a pas forcément envie d’aller vite vers l’avant, on peut avoir un match un peu fermé."

Mais les Stéphanois doivent poursuivre leur bonne série pour confirmer leur statut. "Si tu as l’ambition de retrouver la Ligue 1, tu dois aussi être capable d’aller gagner contre des équipes comme Grenoble", estime Sylvain. "À nous aussi d’assumer notre statut, nos objectifs et nos ambitions."

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