L'ASSE prend la direction de Grenoble, ce samedi (27ᵉ journée de Ligue 2). Les hommes de Philippe Montanier auront pour objectif d'accrocher une sixième victoire consécutive face à un GF38 inconstant sur 90 minutes de jeu.

Après six matchs sans défaite, Grenoble s'inclinait face à Rodez le week-end dernier (1-0). Pourtant, vingt minutes avant le coup de sifflet final, l'issue laissait présager un maigre 0-0. Mais les Ruthénois ouvraient le score à la 79ᵉ minute par l'intermédiaire de Taïryk Arconte (1-0).

Surtout, l'équipe iséroise était sur une série de quatre matchs nuls, dont trois sans but inscrit. "Il n'y avait pas eu de buts encaissés, et la solidité défensive était la plupart du temps présente, précise Frédéric Sougey, journaliste et suiveur du GF38 à notre micro. Cela illustre surtout le fait que quand on n'est pas capable de marquer, le moindre but encaissé est préjudiciable"

Un maintien en Ligue 2 à la portée de Grenoble ?

Après 26 journées, Grenoble pointe à la 13ᵉ place de Ligue 2. Un objectif "conforme", évoque Frédéric Sougey. "Grenoble a toujours été dans la seconde partie du classement depuis le coup d'envoi de la saison, jamais dans la charrette mais jamais très loin au-dessus non plus."

Les Isérois auraient pu prétendre à mieux, "mais les mercatos animés et tardifs et trop de lacunes dans le jeu n'ont pas permis de prétendre à autre chose."

Toutefois, le GF38 ne l'a plus emporté depuis le 30 janvier dernier, face à Amiens (2-1), et semble sur le fil du rasoir depuis quelques semaines. "On est davantage sur une dynamique où l'équipe a du mal à marquer mais aussi à se procurer des occasions et à être constante d'un match sur l'autre, voire parfois d'une mi-temps sur l'autre."

"Les joueurs voudront briller" face à l'ASSE

Si un score en faveur de l'ASSE parait aisément envisageable, les Grenoblois pourraient redoubler d'efforts ce samedi. "L'état d'esprit est parfois insuffisant, relève Frédéric Sougey. Mais je me fais paradoxalement beaucoup moins d'inquiétude pour le match contre Saint-Étienne que celui à Rodez."

Les hommes de Franck Rizzetto "voudront briller vu l'adversaire, vu l'horaire du match, à l'image de ce qu'ils ont fait contre Reims" (ndlr : 0-0). Surtout, le technicien pourrait compter sur Yadaly Diaby, "capable de coups d'éclat".