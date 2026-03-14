Lancés dans une dynamique de cinq victoires consécutives, les Verts s’apprêtent à affronter le voisin grenoblois sur la pelouse du Stade des Alpes. Une rencontre importante dans la poursuite de l’objectif de remontée directe du club. Au micro de beIN Sports, Franck Rizzetto se confie.

Accrochés lors du match aller à Geoffroy-Guichard (1-1). Les Verts avaient pêché dans le réalisme et manqué de concentration, encaissant un but de la tête à la 77e minute. But de Diaby sur la seule et unique frappe cadrée des Grenoblois.

Depuis, Grenoble n’a jamais vraiment décollé au classement. Actuellement 13e avec 29 points, les hommes de Franck Rizzetto comptabilisent 11 matchs nuls dans ce championnat de Ligue 2. Saint-Étienne, de son côté, en cas de victoire, peut prendre provisoirement la tête du championnat en attendant le déplacement des Troyens à Annecy ce lundi.

Au micro de Florian Genton, Franck Rizzetto, le coach grenoblois, s’est confié sur la rencontre de ce soir. Ainsi que sur la situation de Grenoble au classement.

Changement de système contre Saint-Étienne

Interrogé sur la rencontre du soir, le coach Rizzetto s’est montré pragmatique sur l’écart entre Saint-Étienne et Grenoble.

« On va rencontrer une équipe qui est au top sur les cinq derniers matchs. On va essayer de continuer à améliorer ce que l’on doit améliorer. On a un déficit de réussite offensive à corriger. On a changé un peu de système : on a gagné en assise défensive, mais perdu en présence offensive, et c’est dommage.

On cherche le bon équilibre et on espère le trouver d’ici la fin de la saison. On va jouer notre jeu contre Saint-Étienne, garder un équilibre pour ne pas se faire contrer, mais on va essayer d’aller de l’avant pour marquer. »

Pour Rizzetto, « pas la même classe »

La situation au classement n’est ni un danger ni un frein pour les Grenoblois. Le coach confie que son équipe prend les matchs les uns après les autres et que l’objectif ce soir est de se lâcher et de prendre du plaisir.