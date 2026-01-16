Quelques jours de pauses, et voilà que l'ASSE retrouve la Ligue 2. Les hommes d'Eirik Horneland défient le Clermont-Foot 63 ce vendredi, à l'occasion de la 19ᵉ journée de championnat. Analyse dans notre avant-match sur Youtube.

La pause aura été de courte durée pour les Verts. Les Stéphanois ont profité de la coupure pour disputer une rencontre amicale. Face à Auxerre (10 janvier), l'ASSE a concédé le nul après avoir mené au score. "L’idée, c’est quand même de relancer la machine après la petite coupure des fêtes de fin d’année", analyse Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert. "C’est typiquement le genre de rencontre face à une équipe de bas de tableau de Ligue 1, qui pourrait être un adversaire en cas de barrage", poursuit Dylan.

Mais avec des rencontres contre Reims ou Montpellier début février, l'ASSE devra rapidement répondre présente. Et la première étape, c'est contre Clermont-Ferrand ce vendredi.

Geoffroy-Guichard : la clé pour l'emporter face au CF63 ?

À domicile ce vendredi, les Stéphanois pourront compter sur le soutien du Chaudron. Pourtant, depuis le début de saison, les hommes d’Eirik Horneland peinent à vraiment en tirer profit. Avec seulement 50 % de victoires à Geoffroy-Guichard, le bilan paraît bien maigre au regard du potentiel affiché.

"Je pense très sincèrement que les joueurs doivent se libérer à Geoffroy-Guichard", affirme Dylan. "On n’a pas de match référence cette saison. (...) Mais Horneland ne changera rien. Et je ne pense pas qu’il faille forcément changer quelque chose. Mais au moins l’approche psychologique des matchs."

Clermont : un adversaire de Ligue 2 à ne pas sous estimer ?

Un mois d'août prometteur ... et puis, rien . Le Clermont Foot connu un début de saison de Ligue 2 en dents de scie. Les Stéphanois s'étaient d'ailleurs imposés face aux puydomois le 13 septembre dernier (1-2). "Il y a une leçon à retenir de cette victoire : c’est que les équipes qu’on affronte veulent faire le match de l’année contre nous", affirme Sylvain.

Les Verts avaient dû compter sur l'entrée de Lucas Stassin pour débloquer la rencontre. "Il faudra s’en méfier, c’est une équipe qui nous avait bien embêtés à l’aller. Elle avait bien mis en lumière nos failles, nos défauts, et qui avait su en profiter", assure Sylvain.

Sur les cinq dernières rencontres, les clermontois affichent une forme similaire à l'ASSE. "Clermont, c’est deux victoires, deux nuls et une défaite. Ils sont 11ᵉ avec 22 points", constate Dylan. "Mais c’est une équipe que je trouve assez illisible. Ils ont lâché pas mal de confrontations directes contre des équipes du bas de tableau... Et dans le même temps, ils sont capables d’accrocher le Red Star."

Face à une équipe capable du pire comme du meilleur en Ligue 2, les Verts devront se montrer solides et inspirés pour éviter toute mauvaise surprise ce vendredi.