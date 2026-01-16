L’ASSE joue son premier match à domicile de l'année 2026, pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Les Verts vont accueillir le Clermont Foot 63, ce samedi (20h55). Deux jours avant l'échéance, Aïmen Moueffek a répondu aux médias lors de la traditionnelle conférence de presse Extraits.

Aîmen Moueffek (joueur de l’ASSE) : “C'est surtout pour moi un problème de concentration. Il faut rester concentré, qu'on reste tous ensemble et qu'on continue à travailler parce qu'on a un bon groupe, on a la qualité pour aller chercher cette montée. Si on ne va pas la chercher cette année, on va avoir beaucoup de regrets. Parce qu'honnêtement, avec un groupe comme ça, on se doit de monter cette année."



Des joueurs recadrés

Aïmen Moueffek (joueur de l’ASSE) : “Un mercato agité avec un vestiaire forcément touché ? Je n'ai pas forcément de rôle là-dedans. Du moment où les joueurs restent concentrés, je n'ai pas à intervenir, que ce soit moi ou un autre joueur. Après, si un des joueurs veut partir et qu'il se sent moins concerné ou qu'il ne veut plus travailler, là, c'est un autre problème. Nous, on se doit d'intervenir pour le bien de l'équipe. Mais on sait que ça reste des carrières, ça reste un sport qui est aussi individuel, on ne peut pas empêcher certains joueurs de vouloir partir. Mais du moment où la personne reste concentrée, qu'elle donne tout pour l'équipe et qu'elle fasse son job du mieux qu'elle peut, on n'a pas forcément à dire quelque chose.

Il y a eu parfois, il y a eu peut-être 2 - 3 personnes qui étaient un peu dissipées, mais on les a rappelées à l'ordre et ils se sont directement mis au boulot."

Attaquant de l'ASSE, un métier difficile

Aïmen Moueffek (joueur de l’ASSE) : “Tout est rentré dans l'ordre très rapidement. Et je ne parle pas forcément Lucas (Stassin). Ce n'est pas parce qu'il ne marque pas de but qu'il est ailleurs dans sa tête. L'année dernière, quand il marquait, on était tous derrière lui. On était tous là à dire que c'est le meilleur. Son jeu n'a pas changé. Il a juste moins de réussite. On sait qu'être attaquant, ce n'est pas facile. Numéro 9 à Saint-Etienne, c'est encore moins facile."