Prêté cette saison par l’ASSE, Enzo Mayilla continue de tracer sa route en National. Ce vendredi soir, le jeune milieu stéphanois sera à suivre avec attention lors de la réception du Paris 13 Atletico par Aubagne, dans un match important pour la suite du championnat.

Aubagne retrouve le championnat ce vendredi 16 janvier 2026, avec la volonté de confirmer une dynamique très positive. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h30 au stade de Lattre-de-Tassigny. Avant ce rendez-vous, le club des Bouches-du-Rhône occupe une solide 5e place de National, une performance remarquable pour le plus petit budget du championnat.

Avec 24 points en 15 journées, Aubagne s’est installé dans le haut du tableau, derrière Rouen et Dijon, et juste devant Versailles ou Le Puy. En face, le Paris 13 Atletico, actuellement 11e, cherchera à se relancer. Les deux équipes se connaissent bien : depuis 2024, elles se sont déjà affrontées à deux reprises, dont un dernier duel accroché conclu sur un match nul (1-1) le 11 avril 2025. Un contexte idéal pour Enzo Mayilla, qui enchaîne les minutes et poursuit son apprentissage loin du Forez, sous le regard attentif des supporters de l’ASSE.

Son coach nous avait parlé en exclusivité sur la mi-saison d'Enzo Mayilla.

Pour Peuple-Vert, Gabriel Santos (coach Aubagne) s'est exprimé sur Enzo Mayilla, prêté par l'ASSE. Un garçon « avec un très bon état d'esprit », qu'il voit « potentiellement devenir un joueur de Ligue 1 ».

Résumé de la rencontre SCAAB-Paris Athlético avec un Mayilla remplaçant

Enzo Mayilla commence sur le banc pour cette rencontre. Il devra attendre la 78e minute de jeu pour fouler la pelouse. Pourtant, son équipe se voit menée dès la demi-heure de jeu. Le Paris Athlético se montre plus inspiré et est logiquement devant dans cette rencontre. Les minutes s’égrènent et le SCAAB a du mal à se créer de véritables opportunités. Il faut attendre la 91e minute pour voir les locaux égaliser par Mokrane Bentoumi sur les buts de l’ancien Stéphanois Germain Sanou. 1-1, c’est le score final de cette rencontre.