En s'imposant, 4-2 sur sa pelouse face à Montpellier, l'ASSE a décroché sa première victoire de la saison. L'équipe de Sébastien Joseph compte, désormais, 4 points et devra s'appuyer sur ce succès qui doit aujourd'hui lui servir de match référence. L'heure est maintenant à la confirmation. Le déplacement à Strasbourg s'annonce très important.

Sébastien Joseph peut-être heureux. Son équipe a marqué 4 points lors des deux derniers matchs. Une première depuis le début de la saison. "On se met dans la difficulté et c’est important dans ces moments-là de faire preuve de caractère. Ceux qui pouvaient douter du groupe, de sa mentalité, ont pu voir une réponse aujourd’hui."

Un état d'esprit irréprochable

Certes, cet effectif de l'ASSE a encore du chemin à parcourir et est loin d'être irréprochable, mais ces deux dernières rencontres sont tout de même rassurantes. En effet, si l'on revient sur le dernier match, l'ASSE est très rapidement revenue dans la partie après avoir concédé l'ouverture du score. De même lors du second but où les Vertes ont su égaliser juste avant la mi-temps. Ensuite, ce sont les Vertes qui ont fait la différence, ce qui satisfait Sébastien Joseph.

Strasbourg, un adversaire à la portée de l'ASSE

Tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre et ça l'AS Saint-Etienne le saison. Toujours 11ème du championnat, les Vertes ne sont qu'à 11 unités de leur adversaire du jour. Il s'agit ainsi d'une confrontation directe entre deux équipes qui pour le moment jouent le maintien en Arkema Première Ligue. Après deux défaites consécutives contre Montpellier et le PSG, Strasbourg a su stopper cette série négative, en accrochant l'OM sur sa pelouse 0-0. Un résultat qui ne fait les affaires de personnes certes, mais c'est tout de même un clean sheet pour les deux équipes.

Rendez-vous donc ce samedi à 17h pour la rencontre entre les deux clubs. Un match qui sera à suivre sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue. L'ASSE devra confirmer après les nombreux progrès observés au cours de ses deux derniers matchs !