L’ASSE a signé un succès précieux à Clermont (1-2) et retrouvé son fauteuil de leader. Stassin, Miladinovic, les surprises du banc : retour sur les enseignements forts de ce match de la 5ème journée de Ligue 2.

L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce week-end après la trêve internationale avec un court déplacement à Clermont pour la 5ᵉ journée. Leaders avant le coup d’envoi, les Verts voulaient conserver leur première place, menacée par le Red Star et Troyes. La première période est compliquée : Camblan ouvre le score juste avant la pause (1-0) après une mi-temps hachée et pauvre en rythme.

Au retour des vestiaires, Horneland change tout avec l’entrée de Miladinovic et Stassin. Dès la 51ᵉ, ce dernier décale Boakye, auteur d’une frappe puissante pour égaliser (1-1). Galvanisés, les Stéphanois dominent et trouvent la faille dix minutes plus tard : sur un centre parfait de Cardona, Stassin inscrit son premier but de la saison (1-2). Clermont pousse dans les dernières minutes, mais Larsonneur et la défense tiennent bon. Avec ce succès, l’ASSE décroche sa troisième victoire et reprend son fauteuil de leader avec 11 points.

Stassin pleinement impliqué

Entré à la pause, Lucas Stassin a totalement changé le visage de l’ASSE. L’attaquant belge n’a pas seulement inscrit son premier but de la saison, il a aussi apporté de la justesse dans ses déplacements et de la percussion dans les phases offensives. Ses appels tranchants ont constamment mis en difficulté la défense clermontoise.

Plus encore que son but victorieux, c’est son implication dans le pressing et sa capacité à combiner rapidement avec ses partenaires qui ont marqué les esprits. Dans un effectif où la concurrence offensive est forte, Stassin a envoyé un message clair : il veut jouer un rôle majeur dans la montée des Verts. Après un non-départ cet été, l’ancien de Westerloo n’a pas triché et s’est montré impliqué. Une performance qui ne peut que rassurer le Peuple Vert qui espère compter sur le même Stassin que lors des 6 premiers mois de 2025.

Miladinovic, invité surprise dans la rotation ?

Si Stassin a brillé, l’autre entrée décisive fut celle d’Igor Miladinovic. Aligné dès le retour des vestiaires, le Serbe a immédiatement apporté au milieu.

Dans un secteur fragilisé et peu riche en ce début de saison, Miladinovic pourrait apporter une solution qui manquait. Après 1 an dans le Forez, une montée en puissance du jeune milieu serait un atout non négligeable pour Horneland, qui pourrait compter sur lui comme un élément important dans la rotation dans les semaines à venir.

Un banc qui peut amener l’ASSE en L1

Chaque saison réserve son lot de révélations. À Clermont, c’est sans doute l’utilisation judicieuse du banc qui a fait la différence. Horneland a surpris en lançant Stassin et Miladinovic au même moment, un pari gagnant. L’ASSE a soudainement haussé son niveau de jeu, passant d’une première période apathique à 25 minutes de meilleure qualité. Ce qui s’est avéré suffisant pour renverser les Auvergnats. Cette bascule prouve que le coach stéphanois dispose d’armes inattendues et qu’il sait activer les bons leviers au bon moment. Dans la course à la Ligue 1, ce genre de décisions peut peser lourd.

La grande leçon de cette victoire reste la profondeur d’effectif. Voir deux remplaçants transformer une rencontre de cette importance illustre la richesse du banc stéphanois. Les Verts n’avaient pas toujours cette capacité lors des précédentes saisons, mais aujourd’hui, chaque entrée peut faire basculer un match. Si l’ASSE veut retrouver l’élite, il faudra compter sur ce collectif élargi où titulaires et remplaçants tirent dans le même sens. Ce succès à Clermont l’a confirmé : ce groupe a les ressources pour tenir la cadence d’un leader.