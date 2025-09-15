Au cœur de l'actualité à Saint-Étienne ces dernières heures, nous avons eu la chance d'échanger avec Louise, représentante stéphanoise de l’association Her Game Too. Cette structure milite activement contre le sexisme dans les tribunes et pour une meilleure inclusion des femmes dans l’écosystème du football. Entretien.

Bonjour Louise, tout d’abord merci de nous accorder un peu de ton temps pour cet entretien.

Pour commencer, peux-tu te présenter à nos lectrices et lecteurs ?

Je m’appelle Louise, j’ai 30 ans, je vis et travaille depuis quelques années à Paris mais j’ai grandi dans les Monts du Lyonnais et d’aussi loin que je me souvienne j’ai toujours aimé et supporté l’AS Saint-Étienne, c’est de famille !

”Les femmes subissent encore des remises en questions concernant leur légitimité au stade”

Concrètement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Her Game Too, peux-tu expliquer ce qu’est l’association et quels sont ses objectifs principaux ?

Concrètement Her Game Too est une association qui vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les tribunes et dans l’écosystème du football. On agit aussi pour plus d’inclusion dans ce milieu.

Comment es-tu devenue représentante stéphanoise de l’association ?

À l’été 2023 j’ai entendu parler de l’association en lisant un article de L’Équipe sur des violences subies par des supportrices lensoises et j’ai immédiatement eu envie de les contacter pour me renseigner sur les possibilités d’engagement à leurs côtés, et de fait, devenir ambassadrice pour Sainté à leurs côtés est devenu une évidence.

Selon toi, quelles formes de sexisme persistent encore dans les tribunes aujourd’hui ?

Comme dans tous les espaces publics, et dans beaucoup de sphères de la société, les femmes doivent encore prouver leur légitimité et leur droit à faire partie de ces espaces. Le stade n’y échappe malheureusement pas et les femmes subissent encore des remises en question de leur présence ici, des intimidations, voire des agressions.

” Toujours croire les victimes, et appliquer la tolérance zéro” (Louise, responsable Her Game Too)

Quelles actions l’association mène-t-elle, notamment à Saint-Étienne mais aussi dans d’autres stades, pour sensibiliser et faire évoluer les mentalités ?

On mène diverses actions sur le terrain tout au long de la saison. Tout d’abord, la mise en place de notre QR code de signalement dans les stades, afin que les victimes et les témoins puissent signaler pendant ou après les matchs tous les agissements inappropriés. Par la suite, les membres de l’association accompagnent les victimes dans leurs démarches, comme elles le souhaitent, on contacte le club, et nous réorientons si besoin les victimes vers des associations compétentes dans le suivi juridique et psychologique.

Le signalement permet aussi d’appréhender les agresseurs et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les victimes. Nous organisons également des ateliers de sensibilisation qui peuvent s'adresser à toutes les populations des clubs : les joueurs et joueuses, la réserve, le staff, les hôtesses, les serveuses, ou tous les salariés, ainsi que les stadiers.

Lorsque vous recevez un signalement d’acte sexiste dans une tribune, quels sont vos leviers ou outils pour venir en aide aux victimes ?

On reçoit directement le signalement chez nous, et ensuite grâce aux questions du formulaire, nous pouvons agir en conséquence selon le souhait de la victime : souhaite-t-elle qu’on la recontacte, qu’on contacte le club, qu’on l’accompagne dans diverses démarches, etc. Par ailleurs, le formulaire peut aussi être totalement anonyme, si les victimes le souhaitent.

Depuis qu’Her Game Too agit en France, observes-tu une amélioration des mentalités et une réduction des comportements sexistes dans les tribunes ?

Une réduction pas forcément, on a l’impression que le nombre de signalements augmente même parfois depuis qu’on l’a mis en place, mais en réalité c’est parce que la parole se libère et que de plus en plus de personnes osent signaler et témoigner de ce qu’ils ou elles peuvent subir. En tout cas, le débat s’est ouvert, et nous sommes très fières de pouvoir porter ces discussions.

Comment les supporters et supportrices de l’ASSE peuvent-ils soutenir concrètement votre démarche ?

Sans nécessairement soutenir notre association à proprement parler, les supporters doivent en tout cas parler entre eux de ces sujets, ne pas minimiser ces faits quand on leur raconte, toujours croire les victimes et appliquer la tolérance zéro lorsqu’ils sont témoins de ces agissements. Ce sujet c’est le sujet de chacun, pas seulement des femmes qui vont au stade.

Pour terminer, quel message aimerais-tu adresser aux femmes passionnées de football qui hésitent parfois à venir au stade ?

Ce qu’on aimerait leur dire c’est de venir au stade, car il est aussi à elles. Elles ne sont pas seules, elles y ont leur place, elles sont légitimes dans ces espaces. Le foot est pour tout le monde, à Sainté comme ailleurs.

L’interview de Louise nous rappelle que le combat contre le sexisme dans le football est une responsabilité collective. Les tribunes doivent être un lieu d’expression, de partage et de passion, où chaque supporter et supportrice se sent en sécurité et légitime. Pour continuer à faire avancer cette cause, il est essentiel de rester vigilant, de ne jamais minimiser les faits et de soutenir les victimes.

Pour en savoir plus sur Her Game Too, suivre leurs actions ou s’engager à leurs côtés, retrouvez l’association sur leurs réseaux sociaux : Instagram ; X