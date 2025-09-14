À MONTPIED BON ŒIL - ASSE

« Là où il y a beaucoup de lumière, l’ombre est plus noire. » Goethe

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : ROAD TO LIGUE -59 points

« Salut les Gamins. Bon il parait que JossRandall chouine un peu le pisse-froid. Soi-disant que gnagnagna, il n’aurait pas du tout aimé la première mi-temps et particulièrement les choix du Coach ! Moi pour être honnête, j’en ai pas grand-chose à carrer. Tout ce que je vois c’est les trois points de plus dans ma musette, qui confirme pour l’instant le rythme de champion de L2 en mai, et le retour en L1 avec plus d’artiche. Le reste, c’est de la littérature, les potos!»

Salut les Groupies,

Retour votre JossRandall pour vous donner sa Nalyse après ce CF63-ASSE (1-2) du 13 septembre.

Je l’ai appelée « À MONTPIED BON ŒIL » parce que j’aime bien déconner et aussi pour faire plaisir à mon Stachowsky. Lui serait même probablement allé sur du MONTPIED NONOEIL si je le laissais faire, en clin d’œil à l’ex-toujours-présent « Triumvirat » de l’ASSE. Mais heureusement pour vous, je ne le laisse pas faire !!

Mais en fait, j’aurais tout aussi bien pu l’intituler « L’OMBRE ET LA LUMIÈRE », tant on a eu samedi soir deux mi-temps dissemblables. Et derrière ça, il y a des trucs qui m’agacent un peu. Alors loin de moi l’idée de faire le pisse-vinaigre comme le suppute (bonjour Madame) ma Micheline de la compta. L’ASSE est première après 5 matchs, zéro défaite, 2,2 points/match. Tout va bien.

Mais ça n’est pas parce qu’on a oublié à l’ASSE pendant trop d’années la notion de « niveau minimum d’exigence » qu’on n’est pas légitime à la retrouver.

A grandes ambitions, gros moyens. Et à gros moyens, grandes attentes et grosse exigence.

CHAPITRE 1 : MORNELAND, OU LE MAUVAIS ŒIL

Oui tout va bien à l’ASSE. Premier, tout bien, pas de défaites, 11 points en 5 matchs. On a connu pire départ.

Et pourtant, je vais commencer aujourd’hui par les choses qui m’agacent, ça permettra de les évacuer. Car comme dit plus haut, l’indulgence est inversement proportionnelle aux moyens investis, et à la qualité apparente de l’effectif de nos verts.

Et je commence d’emblée par celui qui me court un peu sur le haricot avec ses bottines à clous depuis quelques temps, j’ai nommé CAP_HORN(ELAND). Certes, comme disait cette femme adultère : tout le monde peut se tromper. Mais il m’avait déjà bien énervé lors du nul à la piaule contre Grenoble, avec des changements offensifs bien trop tardifs à mon goût. Là c’est dès la compo de départ qu’il m’a mis en travers.

Rien à lui reprocher sur les lignes arrière, avec la reconduction d’un Back 4 qui avait donné des choses intéressantes il y a 15 jours, ni sur le milieu où pour ce qui est des solutions, il n’y a bousculade dans les chicanes, entre les grévistes, les éternels blessés tous les trois matchs, les malades.

Non ce qui m’a d’emblée chanstiqué le nerf optique depuis la rétine jusqu’à l’anus, c’est l’absence d’avant-centre dans le 11 de départ. Alors qu’il y en a deux sur le banc (à moins évidemment, qu’EIRIK_LE_VIKING n’ait définitivement décidé que notre jeune anglais n’était là que pour boucher les trous, DUFFUS, et surtout qu’il allait le faire jouer sur un côté, en back up des CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR, BEN_L’ONCLE_OLD, BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME ou autre ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU). Encore une idée à la con, quoi.

Là j’avoue que ce fut la stupeur. Et comme vous le savez, la stupeur est à la surprise ce que le Ramadan est au Carême.

J’étais comme un dingue pendant tout le premier acte, et j’ai même dû prendre sur moi comme on dit (car on ne prend jamais sur les autres, ce qui est rudement dommage).

Avec HORNELAND_ROVER, je me dis qu’il faut se cramponner au parapet de la raison quand souffle le vent de l’invraisemblance. Et surtout, et ça, ça n’est pas nouveau, j’ai parfois l’impression qu’il cède à cette tendance récente des coachs philosophes, de ceux de cette nouvelle génération qui veulent toujours tout réinventer, de ceux qui ressemblent à des mecs qui auraient lu tout Claudel en pensant l’avoir compris.

Exemple, cette grande mode de jouer sans 9. Quand tu n’en as pas à la limite ... tu cherches des alternatives. Mais quand tu en as ?... L’ami Eirik nous répondra que certains coaches, parmi les plus grands, y arrivent. Mais nous, on lui répondra que quand Luis HENRIQUE le fait au PSG, il a des joueurs d’un tout autre calibre au milieu et devant pour le faire.

Je verrais d’un œil bienveillant que notre Viking revienne parfois à des choses plus simples, plus évidentes. Car sinon à la fin, il finira par avoir les idées qui se brouillent comme si elles venaient de faire un héritage.

Et ce match l’a démontré, tant la deuxième partie fut différente de la première, avec un vrai attaquant d’axe pour marquer, et faire marquer.

Mais le coach n’est pas le seul à m’avoir agacé. L’ensemble de l’équipe a déjoué dans le premier acte. Avec principalement un manque d’intensité, qu’on avait déjà vu par séquence et qui semble devoir/pouvoir s’installer dès que la pression est moins forte. Et là, je parle plus d’une responsabilité collective. Je ne sais pas si c’est (déjà) de la suffisance, de l’arrogance pour cette équipe ayant trop tôt la réputation de devoir écraser la Ligue 2, et à laquelle trop de joueurs ne sont pas hermétiques. Mais ça ne passera pas toujours crème en jouant uniquement une mi-temps sur deux.

Enfin, si l’ASSE au sens large ne m’a pas plu en première mi-temps, j’ai noté deux FLOPS en particulier qui ont retenu mon attention : le jeune JACKSON FIVE_GADEGBEKU, en dedans, avec pas mal d’erreurs. Mais lui je ne lui en veux pas, il est très jeune, il a montré qu’il avait de la qualité, mais ça fait peut-être beaucoup d’un coup à digérer. En revanche, j’ai beaucoup moins d’indulgence pour l’Ambassadeur JOÃO_FERREIRA_ROCHER, dont j’avais déjà dit la semaine dernière que les soirées n’étaient pas toujours un succès.

Lui c’est le pavillon témoin de ce que je décris comme le nécessaire niveau d’exigence. La qualité, il l’a, c’est absolument incontestable. Notamment techniquement, notamment dans la qualité de centres rarement vue chez un arrière latéral de l’ASSE dans les dernières années. Mais on commence à voir une certaine nonchalance, voire parfois ce qui ressemble à s’y méprendre à de la suffisance (je suis tellement au-dessus techniquement que je n’ai pas besoin en plus d’être concentré !!). Résultat : approximations, pertes de balles, contrôles ratés. Va vite falloir se remettre au taf et la tête à l’endroit. Et idéalement au bon endroit.

CHAPITRE 2 : LES BONS JOUEURS, AUX BONS POSTES. ET TOUT VA TOUT DE SUITE MIEUX A L'ASSE. CQFD

Après l’ombre, la lumière donc. Un deuxième acte de bien meilleur aloi (personnellement, des alois pareils j’en ai très peu rencontré, et ils étaient en moins bon état).

Je dois à une honneteté intellectuelle ainsi qu’à une probité tout à fait notoires de reconnaitre, après l’avoir dézingué, que le coach a su faire les changements qui s’imposaient à la mi-temps. Encore heureux vous allez me dire, mais bon ... des Philosophes s’avérant à ce point bornés, voulant aller jusqu’au bout de leurs idées stupides, on en a connu. De ceux qui oublient que mourir avec ses idées c’est d’abord mourir, en fait.

Pas de ça avec HORNELAND_DOWN_UNDER et c’est tant mieux. Les choix de la mi-temps se monteront décisifs, avec la cohorte des habituels éléments de langage des plumitifs de la presse : coaching gagnant (en fait, s’il n’avait pas été perdant en première mi-temps, ça aurait probablement marché tout pareil, et plus vite), entrée des « impact players », etc.

En fait on retiendra surtout que ce qui risque de faire la différence entre l’ASSE cette saison et les autres équipes, en dehors de la qualité du 11 de départ, c’est aussi la qualité du banc. Et ça aussi c’est nouveau. Quand l’équipe sera dans le mal, elle a notamment sur le banc des armes offensives que peu d’adversaires auront.

L’autre enseignement du match, et de cette deuxième mi-temps en particulier, je ne vous le donne pas en mille (vous ne sauriez pas où le mettre) mais je vous le dis en bloc (si vous n’êtes pas assez costauds, je vous aiderai à le charrier) : il y a une équipe sans 9 et avec 9, et surtout, il y a une ASSE avec STASSIN_LA_DEMI_LUNE et une ASSE sans. Ce garçon est très au-dessus de la mêlée en L2 et il devrait être tout le temps titulaire. On imagine assez bien que ça risque d’être le cas dans pas longtemps.

On aura entendu les ... explications du coach sur la non-titularisation du Diablotin. Pas prêt pour 90 minutes car préparation perturbée dans les derniers temps par les attentes autour de son nom dans le mercato. OK ... Mais le mercato est désormais clos, le garçon semble avoir ce qu’il faut entre les deux oreilles pour s’être remis en ordre de marche, donc mon indulgence à ce sujet ne durera pas aussi longtemps que les impôts. Sauf blessure, il doit désormais démarrer tous les matchs, à commencer par celui de samedi prochain contre REIMS.

Et tiens, puisqu’on parle de « STASSIN_dépendance », et même si ça m’arrache la gueule de le reconnaitre tant que je ne suis pas fan du garçon, ce ne sera pas faire offense aux très généreux BEN_L’ONCLE_OLD, ou même à la PATTE_CARDONARA ou à BOAKYE_LE_TOUR que de dire que quand ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU n’est pas là, ça se sent.

Enfin, un des très intéressants enseignements de cette deuxième mi-temps de l’ASSE samedi, et là encore c’est probablement à mettre au crédit de KILMER et d’ EIRIK_LE_VIKING, c’est d’avoir cru encore – à un moment où il me semble que tout le monde (moi le premier) avait jeté l’éponge en rangeant ce transfert dans la catégorie FLOP absolu, dans notre MILADY_NOVICE. Sa surprenante et bonne entrée nous a éclairé la bouille comme s’éclaire un ver luisant faisant du gringue à une ampoule électrique ! Il semble surtout avoir énormément progressé sur le plan athlétique et dans l’intensité, ce qui permet à ses autres qualités, notamment techniques, de s’exprimer. A revoir sur une durée plus longue, mais c’est intéressant, surtout dans une zone de jeu ou l’effectif semble fragile. Ça aura aussi permis de tester l’expérience d’un GÉRARD_DE_TARDIEU plus reculé en 6, que j’ai trouvé plutôt probante.

CONCLUSION : JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

Alors non, on ne va pas se mettre la rate au court-bouillon pour deux trois trucs qui agacent, on n’est pas des locdus de bas étage !

Jusqu’ici tout va bien, et il faut battre ce que vous savez pendant qu’il est comme vous savez.

Espérons juste que la suffisance ne s’installera pas et que comme après 45 minutes, les bonnes analyses donneront toujours les bons ajustements, et que les leçons seront tirées aussi d’un match à l’autre.

Si c’est bien le cas, tout se passera bien !