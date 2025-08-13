Avec déjà plus de 20 000 abonnés et les Kops pleins à craquer, l’ASSE pourrait atteindre les 30 000 spectateurs face à Rodez. Un chiffre record pour un club de Ligue 2.

La passion verte ne faiblit pas. Malgré la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne bat déjà un record historique : plus de 20 000 abonnés pour la saison 2025-2026, du jamais vu à ce niveau. Ce chiffre illustre la fidélité indéfectible du Peuple Vert, bien décidé à pousser ses Verts vers la remontée.

ASSE – Rodez : le Chaudron déjà en fusion

À quelques jours du premier match à domicile, samedi 16 août à 20h, la billetterie continue de très bien fonctionner. Les places partent rapidement. Les Kops Nord et Sud sont complets (près de 16 000 places), tout comme Henri Point inférieur. Il ne reste qu’environ 600 places en Henri Point supérieur. En ajoutant le corner famille et les tribunes qui se remplissent en Pierre Faurand, sans oublier les places réservées aux supporters ruthénois, on se rapproche déjà des 30 000 billets écoulés. Vous pouvez encore réserver vos places sur le site de la billeterie de l'ASSE.

Un engouement digne de la Ligue 1

Si la Ligue 2 est réputée pour ses stades plus modestes, Geoffroy-Guichard confirme qu’il joue dans une autre cour. Les 30 000 spectateurs devraient être atteints, une affluence qui ferait rougir bon nombre de clubs de l’élite. La combinaison d’une politique tarifaire attractive, d’une communication rajeunie et de l’arrivée de Kilmer Sports à la tête du club a ravivé l’enthousiasme dans tout le Forez.

Un record comparé aux affluences de la 1ʳᵉ journée

Pour mesurer l’ampleur de l’engouement stéphanois, il suffit de jeter un œil aux chiffres d’affluence de la première journée de Ligue 2 :

Rang Club Stade Spectateurs Capacité 1 Montpellier HSC La Mosson 10 895 22 000 2 Stade Lavallois Francis Le Basser 9 461 11 107 3 EA Guingamp Roudourou 9 176 18 462 4 Amiens SC La Licorne 7 773 12 999 5 Rodez AF Paul-Lignon 6 249 6 761 6 ESTAC Troyes Stade de l’Aube 5 418 20 460 7 USL Dunkerque Marcel-Tribut 4 108 4 933 8 Pau FC Nouste Camp 0 4 144

Avec 30 000 spectateurs attendus, l’ASSE atteindrait presque à elle seule le cumul des quatre plus grosses affluences de cette première journée, confirmant son statut à part dans le paysage du football français.

Le 12e homme prêt pour la bataille

Au-delà de l’aspect festif, ce soutien massif sera un atout précieux. Dans un championnat où chaque point comptera, la ferveur des tribunes pourrait bien peser lourd dans les moments clés de la saison. Les joueurs le savent. Dans un Chaudron incandescent, tout devient possible.

Le rendez-vous est pris : samedi 16 août, Saint-Étienne – Rodez ! Rendez-vous à Geoffroy-Guichard pour le premier des 17 matchs à domicile de cette nouvelle saison.