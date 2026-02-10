Avec les arrivées de Julien Le Cardinal en provenance de Brest et d’Aboubaka Soumahoro en provenance d’Hanovre. L’AS Saint-Étienne s’est considérablement renforcée dans son secteur défensif lors de ce mercato hivernal. Pourtant, une autre piste était également convoitée par les Verts, sans toutefois aboutir. L'EN Avant Guingamp ayant refusé de lâcher son joueur.

Sohaib Naïr, défenseur central de l’EAG, figurait sur les tablettes du board stéphanois. Le joueur traverse une saison contrastée en Bretagne, avec seulement sept matchs disputés pour un but inscrit. La raison principale : une blessure au ligament de la cheville qui l’a privé de toute la première partie de saison.

Sohaib Naïr, la piste défensive étudiée par l’ASSE

Depuis son retour à la compétition, Guingamp affiche cependant de meilleurs résultats, avec quatre victoires et trois clean sheets, confirmant l’importance du défenseur dans l’équilibre de l’équipe.

Avant d’intégrer la post-formation guingampaise, le solide défenseur central algérien a connu un parcours amateur, notamment du côté du TFC avec l’équipe B en National 3 Occitanie, où il a cumulé quatorze matchs. Il a ensuite rejoint Guingamp B en National 2, avant de découvrir le monde professionnel en 2024 et la Ligue 2. Une saison pleine qui le verra devenir un joueur majeur de l’effectif, avec 27 matchs disputés pour un but, contribuant à la qualification de son équipe pour les play-offs cette année la.

Guingamp retient son défenseur malgré l’intérêt stéphanois

Du côté des Côtes-d’Armor, le joueur de 23 ans est considéré comme l’une des grandes réussites du pôle post-formation du club. En interne, certains lui prédisent même un avenir à moyen terme dans une formation de plus grande envergure. Son retour de blessure est ainsi perçu comme une opportunité majeure pour Sylvain Ripoll. Il devrait s’appuyer sur lui lors de la seconde partie de saison. Guingamp est en bonne position et vise une place dans la course aux barrages.

Ce samedi, les Verts se déplaceront donc au Roudourou pour affronter des Guingampais qui espèrent pouvoir compter sur Sohaib Naïr. Peu probable. Il est touché à la cuisse. Le joueur est évalué à 1,2 million d’euros par Transfermarkt. Un montant proche de celui investi par l’ASSE pour Julien Le Cardinal, estimé à 1,5 million d’euros.