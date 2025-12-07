L'ASSE a concédé la défaite ce samedi à Marcel Tribut (1-0). Face à Dunkerque, l'ASSE n'a pas confirmé sa dynamique naissante en Ligue 2. Le latéral stéphanois Dennis Appiah est revenu sur la rencontre. D'après des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

"Beaucoup de frustration", confiait Dennis Appiah en zone mixte. Car l'ASSE a eu de nombreuses fois l'occasion de prendre les devants. Mais punis pour leur manque d'efficacité, les Verts ont plutôt vu l'USLD ouvrir le score.

"Il y a eu une mésentente avec Mahmoud Jaber, détail Dennis Appiah à propos de l'unique but encaissé. Dans ce genre de situation, quand on est bien placés, qu’on a du temps… c’est là qu’on fait des erreurs. Bardelli met un joli but. Il avait le droit de la rater aussi, mais bon, il la met bien."

"La différence s’est faite dans les deux surfaces : eux ont été efficaces, nous non.""

Dennis Appiah : "On en a eu, des situations. En première, en deuxième, on en a des belles aussi. La différence s’est faite dans les deux surfaces : eux ont été efficaces, nous non.

Il nous a peut-être manqué du tranchant pour essayer de prendre le dessus, pour avoir le rythme nécessaire. Pourtant, dans la construction, c’était intéressant. On est arrivés à bien jouer par séquences. Mais, après, il nous a manqué cette capacité à changer de rythme, à tenter le dribble, à trouver les demi-espaces, pour centrer dans de bonnes conditions. C’est ce manque d’efficacité qui nous a pénalisés tout au long du match."

Un coup d'arrêt pour l'ASSE en Ligue 2 ?

Toutefois, le défenseur ne retient pas une grande différence entre les deux formations. "L’impression que ça donne, c’est qu’on ne fait pas un mauvais match. Je pense que les débats ont été équilibrés. La possession aussi, j’ai l’impression qu’elle est plutôt équilibrée. (...) Dunkerque est une belle équipe, ça joue bien au ballon. Mais ils ne nous ont pas mis en difficulté. (...) Je n'ai pas senti qu’ils nous ont vraiment mis en danger dans les surfaces."

Le match met en tout cas un terme à l'élan initié par la victoire à Troyes, il y a un mois. "C’est dommage, parce qu’après le Red Star, on avait enchaîné deux victoires en championnat, deux en Coupe aussi je crois. Ça aurait été bien de continuer sur cette lancée, surtout à l’extérieur. C’est un petit coup d’arrêt. Maintenant, il nous reste un dernier match à domicile en championnat, puis la Coupe. Il faut réenclencher une dynamique et bien finir l’année."