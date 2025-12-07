La situation devient presque une habitude à l’ASSE. Eirik Horneland a dû, encore une fois, composer son XI de départ avec de nombreux absents. Privé depuis plusieurs semaines de plusieurs cadres, le coach norvégien est revenu sur les forfaits d’Annan, Ferreira et sur sa gestion d’un effectif largement remanié. D'après des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

Avant l’opposition de cette 16ᵉ journée de Ligue 2, le coach norvégien annonçait les forfaits habituels : "Lassana Traoré, Chico Lamba, Lucas Stassin et Djylian N’Guessan sont forfaits."

Une situation qui pénalise l’ASSE depuis le début de saison, comme l’analyse Horneland en conférence de presse après la défaite à Dunkerque : "On a la chance d’avoir une équipe avec de la profondeur et de la polyvalence. Mais ce qu’il manque aujourd’hui, c’est plutôt d’entretenir et de maintenir les relations au fur et à mesure des rencontres."

Les absences de Ferreira et Boakye expliquées

Contre toute attente, Joao Ferreira n’apparaissait pas dans le groupe. "Joao Ferreira s’est plaint au niveau du quadriceps depuis le milieu de la semaine", affirme Eirik Horneland après la défaite de l’ASSE. "Il a serré les dents et essayé de faire avec. Mais, c’est une douleur qu’il avait depuis quelques semaines. Il y avait un peu de fatigue générale. Ce qui est assez normal pour des joueurs qui changent de rythme en arrivant dans un nouveau club. Il faut qu’il s’adapte comme je vous l’avais dit en conférence de presse."

Autre surprise, mais cette fois-ci de dernière minute : Augustine Boakye n’a pas pu prendre part à la rencontre. Le joueur était pourtant du voyage, mais Eirik Horneland a préféré prendre des précautions : "Il a pris un coup sur la cheville jeudi. On l’a testé hier, on a essayé de voir si ça pouvait passer. Mais ce n’était pas assez bon et donc on a dû faire sans lui."

Ebenezer Annan (ASSE) absent plusieurs semaines en Ligue 2 ?

Juste avant la fin de la première mi-temps, c’est Ebenezer Annan qui a dû sortir sur blessure. Le coach stéphanois donne des nouvelles de son latéral : "Sur l’image on voit vraiment une grosse torsion au niveau de sa cheville", analyse l’entraîneur norvégien. "Il était assez triste, assez déçu. Je pense qu’on va devoir se passer de lui pendant un moment. Je ne sais pas vous dire combien de temps encore."

“Concernant Joshua Dufus, il n’avait l’autorisation que d’avoir 30 minutes de jeu. C’est pour ça qu’on a dû attendre pour le faire entrer. Puis, pour Aymen Moueffek, on doit aussi gérer sa blessure au niveau des adducteurs. On a dû s'adapter.”