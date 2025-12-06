L’AS Saint-Etienne (ASSE) se rendait à Dunkerque pour la 16ᵉ journée de Ligue 2 ce samedi soir. Après 2 succès consécutifs en championnat, les Verts voulaient enchaîner dans le Nord pour continuer à mettre la pression sur le leader troyen. Résumé de la rencontre.

Qualifiés pour les 32ᵉ de finale de la Coupe de France, les stéphanois retrouvaient le championnat ce samedi soir avec un déplacement à Dunkerque pour son dernier déplacement de 2025, en Ligue 2.

La première période entre Dunkerque et Saint-Étienne a offert très peu de relief, les deux équipes peinant à imposer un véritable rythme. Si les Verts entrent bien dans la rencontre avec une frappe lointaine de Cardona puis une montée d’Appiah, aucune de ces tentatives n’inquiète réellement Niflore. Dunkerque répond timidement, sans parvenir à apporter le moindre danger dans les vingt premières minutes, tandis que l’ASSE se montre légèrement plus entreprenante, notamment sur un centre d’Appiah repris de peu par Cardona. Le match bascule ensuite dans une phase très hachée, marquée par de nombreux duels rugueux et un manque d'inspiration offensive de part et d’autre. Annan, touché à la cheville, doit céder sa place à Old peu avant la pause, un changement qui illustre la tension physique du premier acte.

Des débats qui s'animent en fin de mi-temps

Les rares situations dangereuses surgissent dans les dernières minutes : Larsonneur sauve les siens sur un contre dunkerquois conclu par Robinet, avant que Davitashvili, servi par Appiah dans la surface, ne voie sa frappe repoussée par Niflore. Malgré cette poussée tardive, les Stéphanois ne parviennent pas à faire la différence et rentrent au vestiaire sans avoir cadré le moindre tir avant cette ultime tentative. Dunkerque, de son côté, reste prudent, sans véritable ambition offensive. Le score nul et vierge (0-0) reflète fidèlement une première période terne, disputée sur un faux rythme, où les Verts ont dominé sans se montrer réellement transcendés. Tout reste ouvert pour la seconde mi-temps.

La seconde période s’ouvre sur de meilleures intentions stéphanoises, enfin plus tranchantes dans leurs projections vers l’avant. Old, entré en fin de première période, se distingue rapidement en lançant Davitashvili, dont la frappe enroulée heurte la transversale, premier véritable frisson de la rencontre. Les Verts intensifient leur pression, mais peinent toujours à cadrer leurs tentatives, à l’image d’un tir de Davitashvili directement sur Niflore. Dunkerque reste prudent, cherchant surtout à contenir les vagues stéphanoises tout en exploitant quelques contres sporadiques. Le rythme s’équilibre avant l’heure de jeu, mais l’imprécision technique continue de brider l’ASSE, malgré une volonté plus affirmée d’aller de l’avant.

Bardeli éteint les Verts

Le tournant du match intervient à la 74e minute, lorsque Dunkerque ouvre le score sur sa première frappe cadrée : un centre venu de la droite traverse la défense verte, et Bardeli profite d’un ballon laissé libre pour ajuster Larsonneur depuis le point de penalty. Cette réalisation oblige Saint-Étienne à se découvrir davantage, mais les hommes d’Ivanović multiplient les mauvaises décisions autour de la surface adverse. Les entrées de Duffus et Moueffek n’y changent rien : le manque de justesse dans le dernier geste persiste, tandis que Dunkerque s’appuie sur une solide organisation défensive et sur un Niflore vigilant, malgré une douleur à la main.

La fin de match bascule dans l’urgence. L’ASSE se crée enfin de véritables opportunités : Cardona place une tête bien captée, puis Miladinovic oblige Niflore à une parade décisive à bout portant. Les Verts accentuent la pression jusqu’à l’ultime instant, mais l’expulsion temporaire de Davitashvili, sorti sur blessure, les contraint à finir à dix. Dans la dernière action, Duffus voit sa frappe contrée in extremis au point de penalty, symbole d’une soirée frustrante pour des Stéphanois volontaires mais trop maladroits. Dunkerque conserve ainsi son avantage et s’impose au terme d’une seconde période où l’ASSE n’a jamais su concrétiser ses temps forts.