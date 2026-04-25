Ce samedi (20h), L’ASSE va affronter l’ESTAC, leader depuis plus de six mois, à l’occasion de la 32ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce match capital, Ben Old était présent devant les médias ce jeudi à la mi-journée. Extraits.

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “Oui, je me sens bien. Je pense que chaque footballeur veut jouer autant de minutes que possible. C'était un moment difficile pour moi au début de la saison, de ne pas pouvoir jouer. Mais depuis le match à Dunkerque, j’ai joué 90 minutes à quasiment chaque rencontre. Mon corps se sent bien. Je suis très motivé par la position que nous sommes dans et l'opportunité de pouvoir jouer. Malgré toutes les minutes, mon corps se sent plus fort qu’il n’a jamais été."

La polyvalence, un plus pour aller à la Coupe du Monde

Ben Old (joueur de l’ASSE) : "Je sais que le fait de jouer me fait marquer des points pour la sélection avec la Nouvelle-Zélande. C'était peut-être un peu moins évident pour moi en début de saison. J’était inquiet de l’impact que ça aurait pu avoir, mais ça fait déjà plusieurs rencontres que j'enchaîne 90 minutes. Je suis dans une équipe qui performe, qui sera, je l'espère, promue en fin de saison. Je pense que je suis dans une bonne position pour obtenir ce ticket pour la Coupe du Monde. Maintenant, mon premier objectif et la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est le prochain match contre Troyes. Ensuite, on verra de quoi l'avenir sera fait."

Repositionné à l'ASSE, Old pourrait l'être au mondial

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “J'ai beaucoup parlé avec le sélectionneur quand j'ai été repositionné en tant que latéral, à l’ASSE. Il m'a dit qu'il voulait que je joue en tant qu’ailier. Il a vu que c'était ma meilleure position pour les All-Whites. Lors de la dernière trêve, j'ai joué sur l’aile droite, l’aile gauche et aussi en tant que latéral gauche. C'était bien pour lui de me voir jouer à toutes les positions. Qui sait ? Tout peut arriver à la Coupe du Monde. Le plus important c’est d’être convoqué. Je pense que le plus important, c’est d’être un joueur qui peut avoir une influence à plusieurs postes. C'est quelque chose qui peut me donner plus de chances de jouer."