Le top départ est lancé. Le championnat de Ligue 2 a fait son retour ce samedi et ce lundi. Tandis que l'ASSE débutait sa saison avec Laval, découvrez les résumés et résultats de chaque match.

Au terme d'une saison compliquée en Ligue 1, les hommes d'Eirik Horneland sont de retour en seconde division. Après un été marqué par trois défaites en cinq matchs, l'ASSE affrontait Laval ce samedi (20h)).

La programmation de la J1 de Ligue 2

Samedi 9 août :

EA Guingamp - Le Mans FC (14h)

USL Dunkerque - Clermont-Foot 63 (20h)

Laval MFC - ASSE (20h)

Montpellier HSC - Red Star FC (20h)

Pau FC - FC Annecy (20h)

Rodez AF - Nancy (20h)

ESTAC - Grenoble Foot 38 (20h)

Lundi 11 août :

Amiens SC - Stade de Reims (20h45)

Le résumé des rencontres de Ligue 2

EA Guingamp 3-3 Le Mans FC

Lors d’un match palpitant de football diffusé sur beIN Sports 1, Guingamp et Le Mans se sont quittés sur un score spectaculaire de 3-3. Le Mans a ouvert le score dès la 18ᵉ minute grâce à E. Quarshie, avant qu’A. Ribelin ne double la mise à la 40ᵉ. Guingamp a répliqué avec A. Demouchy à la 72ᵉ et D. Gomis à la 87ᵉ. Le temps additionnel a été explosif : L. Mafouta a donné l’avantage à Guingamp à la 90ᵉ+9, mais W. Harhouz a égalisé pour Le Mans à la 90ᵉ+11. Un match riche en rebondissements et en émotions.

USL Dunkerque 2-2 Clermont-Foot 63

Le match entre Dunkerque et Clermont s’est soldé sur un score de 2-2, offrant un spectacle équilibré aux spectateurs. Dunkerque a ouvert le score dès la 7e minute grâce à A. Sekongo, avant que Clermont n’égalise par F. Diedhiou sur penalty à la 16e minute. Les visiteurs ont ensuite pris l’avantage à la 29e minute avec un but de H. Saivet. Toutefois, Dunkerque est revenu au score en seconde période grâce à une réalisation de E. Bardeli à la 64e minute. Ce match, diffusé sur beIN Sports 5, a également été marqué par deux cartons jaunes pour Dunkerque et un pour Clermont. Une rencontre dynamique et indécise, reflet d’un bon niveau de compétition entre les deux équipes.

Montpellier HSC 1-1 Red Star FC

La rencontre entre Montpellier et Red Star s’est terminée sur un match nul 1-1, diffusé sur beIN Sports 4. Red Star a rapidement pris l’avantage grâce à un but de D. Durand dès la 11e minute, surprenant la défense montpelliéraine en début de match. Cependant, Montpellier a su réagir avant la mi-temps, égalisant à la 38e minute par l’intermédiaire de B. Omeragic. La suite du match a été disputée, avec plusieurs occasions de part et d’autre, mais aucun des deux camps n’a réussi à faire la différence. Montpellier a tout de même écopé de deux cartons jaunes au cours de la rencontre. Ce résultat reflète un duel équilibré entre une équipe de Ligue 1 et un adversaire ambitieux et bien organisé.

Pau FC 2-0 FC Annecy

Pau a signé une victoire convaincante 2-0 face à Annecy lors de cette rencontre de Ligue 2. Dès la 8ᵉ minute, D. Meddah a trouvé le chemin des filets, permettant à son équipe de prendre l’avantage très tôt dans la partie. Annecy a tenté de réagir mais s’est heurté à une défense bien organisée et solide. En seconde période, les occasions se sont multipliées des deux côtés, mais Pau est resté plus tranchant offensivement. À la 79ᵉ minute, O. Sadik a transformé un penalty, scellant le succès des siens. Avec deux cartons jaunes et un engagement physique intense, le match a été disputé jusqu’au bout. Cette victoire permet à Pau de glaner trois points précieux pour la suite de la saison.

Rodez AF 0-0 Nancy

Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans ce match d'ouverture de la ligue 2.

ESTAC 2-1 Grenoble Foot 38

Lors de cette rencontre de Ligue 2, Troyes s’est imposé 2-1 face à Grenoble dans un match intense et disputé. Dès la 8ᵉ minute, K. Assoumou a ouvert le score pour les Troyens, donnant rapidement l’avantage à son équipe. Grenoble a réagi à la 34ᵉ minute grâce à M. Bangré, qui a remis les deux équipes à égalité. La seconde période a été marquée par une forte intensité et quelques fautes, comme en témoignent les cartons distribués. À la 75ᵉ minute, M. Adeline a inscrit le but décisif, scellant la victoire de Troyes. Ce succès important permet au club de prendre des points précieux, tandis que Grenoble repart frustré malgré une belle résistance et un but mérité.