L’ASSE retrouve enfin le Chaudron ce samedi soir, après 3 mois d’attente. Les Verts affrontent Rodez à 20h, pour le compte de la 2ème journée de Ligue 2. Retour sur la dernière réception des ruthénois à Geoffroy Guichard.

Saint-Etienne avait affronté Rodez pour son dernier match de Ligue 2 dans le Chaudron, il y a un peu moins d’un an et demi. Une rencontre qui avait repoussé la montée des Verts en Ligue 1. 2 semaines après ce match nul, 1-1, les 2 équipes se retrouvaient en playoffs.

Rodez l’adversaire que tout le monde voulait éviter

Les confrontations face à Rodez en Ligue 2, n’ont pas été une réussite pour l’ASSE. Les stéphanois n’ont pas réussi à battre les Aveyronnais durant leur dernier passage dans l’antichambre. Le RAF avait d’ailleurs condamné l’ASSE à passer la trêve coupe du monde à la dernière place du championnat. La saison suivante, ils avaient gâché la fête en venant prendre un point à Geoffroy Guichard. Match nul qui permettait à Angers de passer devant les Verts à 1 journée de la fin.

2 semaines seulement après cette désillusion, L’ASSE retrouve Rodez. 4èmes de Ligue 2, le RAF a battu le Paris FC, en playoff, quelques jours plus tôt. Pour espérer rejoindre Metz en barrage, il faut désormais battre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Un match que les stéphanois craignent au vu de la fatigue physique de leur équipe et de l’incapacité à pouvoir battre le RAF lors des 2 dernières saisons.

L’ASSE domine et mais n’y arrive pas

L’ASSE entame fort la rencontre en essayant de prendre le jeu à son compte. Quelques premières situations sont obtenues sans vraiment inquiéter Jaouen. Rodez va avoir une opportunité après 10 minutes de jeu mais Houtondji ne trouve pas le cadre face à Larsonneur.

A la 30ème minute, Sissoko récupère le ballon dans les pieds de Bradley Danger. Le malien se précipite et frappe alors qu’il avait le temps d’aller défier Jaouen. Le portier appartenant à Reims peut intervenir sans difficulté. Quelques minutes plus tard, Irvin Cardona est trouvé dans le dos de La Défense et tente d’éviter la sortie du gardien ruthénois. L’attaquant s’écroule et un contact semble l’avoir déséquilibré. L’arbitre ne siffle rien et la VAR confirme sa décision.

Cardona montre la lumière

En seconde période, le scénario est le même. Saint-Étienne maîtrise et Rodez subit. Jaouen repousse la frappe de Pétrot en début du second acte. Le gardien international espoirs français sera ensuite auteur d’une claquette sur un coup franc de Chambost. Rodez va tenter un coup de pied arrêté similaire juste après et Larsonneur va également être contraint à sortir le ballon de la direction de sa lucarne.

Le match s’emballe, Cardona est trouvé dans la profondeur et fixe Jaouen. L’ancien brestois donne en retrait à Sissoko qui voit sa frappe repoussée sur la ligne par un défenseur du RAF. 1 minute plus tard, Rodez craque enfin. Dylan Chambost centre et voit Irvin Cardona couper la trajectoire au premier poteau. L’attaquant prêté par Augsbourg ouvre le score.

Les Verts vont ensuite se faire une énorme frayeur. Sur un ballon aérien, Larsonneur veut capter le ballon et percute Tardieu. Le milieu et le gardien se retrouvent au sol et cela profite à Corredor. L’attaquant précipite son geste et envoie le ballon sur Tardieu, toujours au sol qui dévie involontairement le ballon à côté de son but.

Sur la dernière action du match, l’ASSE crucifie Rodez. Mbuku hérite du ballon aux abords de la surface et s’offre un numéro de soliste. Il perd l’équilibre sur son dernier dribble mais parvient à piquer son ballon et clore le suspense. L’ASSE s’impose 2-0 et affrontera Metz en barrages pour monter en Ligue 1.