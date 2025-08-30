Ce samedi 30 août à 20h, l’ASSE clôture la 4ème journée de Ligue 2 par la réception de Grenoble. Avant la trêve internationale, une victoire est essentielle pour les hommes d’Eirik Horneland. Retour sur le début de la saison 2023-2024 et la dernière confrontation à Geoffroy Guichard entre les Verts et les isérois.

Saint-Etienne reçoit Grenoble ce samedi pour clôturer son mois d’août 2025. Il s’agit de la première affiche face à un club d’Auvergne Rhône Alpes de la saison. Les stéphanois affronteront également Clermont lors de la prochaine journée puis Annecy plus tard dans la saison. La région Auvergne Rhône Alpes est celle qui compte le plus de clubs de Ligue 2 BKT.

Un mercato pour viser la montée

Le mercato stéphanois n’est pas encore terminé mais l’ASSE a pour ambition de remonter en Ligue 1, 2 saisons après l’avoir quittée. Les Verts ont pu lever l’option d’achat de Mathieu Cafaro et de Niels Nkounkou. Le second a des envies d’ailleurs après 6 mois réussis dans le Forez. Ibrahim Sissoko est arrivé libre de Sochaux et Dylan Batubinsika a été recruté au Maccabi Haifa.

Laurent Batlles a donc pu compter pour l’heure sur 2 nouvelles recrues. Un défenseur central et un numéro 9 pour combler notamment le départ de Jean Philippe Krasso, meilleur buteur de l’ASSE en 2022-2023.

L’ASSE en manque de réussite

Pour la 1ère journée de Ligue 2, l’ASSE accueille donc Grenoble avec ses 2 nouvelles recrues titularisées. Ibrahim Sissoko tente rapidement de trouver les chemin des filets mais est imprécis dans le dernier geste. En face, Grenoble arrive à se montrer plus dangereux sans avoir la possession du ballon. Postolachi ne va pas être plus adroit que son homologue stéphanois et va manquer une première grosse occasion, seul dans les 6 mètres de Larsonneur. L’attaquant grenoblois va ensuite perdre un face à face avec l’ancien gardien valenciennois.

Les Verts continuent d’avoir la maîtrise du ballon sans parvenir a réellement inquiéter les visiteurs. Les joueurs stéphanois font preuve de beaucoup d’imprécisions au moment de la frappe ou de la dernière passe. Brice Maubleu n’est pas vraiment contraint de briller pour l’heure.

Un penalty raté, un but refusé et un but encaissé pour les Verts

La fin de partie va s’animer davantage. Sur un coup de pied arrêté mal renvoyé, Larsonneur sort et tente de lober l’attaquant grenoblois. Le gardien de l’ASSE manque son geste et offre une opportunité au GF38. Dans un angle fermé, Lenny Joseph se précipite et ne trouve pas le cadre. 2 minutes plus tard, Mathieu Cafaro tombe dans la surface. La faute n’est pas évidente mais un penalty est accordé à l’ASSE. De retour d’une blessure aux ligaments croisés, Gaëtan Charbonnier se charge de frapper le penalty. Brice Maubleu part du bon côté et repousse la tentative de l’ancien montpelliérain.

Quelques instants plus tard, les Verts vont enfin ouvrir le score. Lobry cherche la profondeur et trouve Wadji après une légère déviation involontaire de Charbonnier. Le sénégalais a de la réussite sur son duel avec Maubleu et fait exploser le Chaudron. L’assistant de Pierre Legat lèvera son drapeau pour un hors jeu au moment de la déviation de Charbonnier. Une décision qui ne semble pas être la bonne puisque l’ancien joueur de Qarabag semble en position licite. Au début du temps additionnel, Grenoble contre attaque et Bamba est trouvé seul sur un centre au second poteau. Le numéro 2 du GF38 ajuste Larsonneur et offre le succès à son équipe. Saint-Etienne s’incline pour le lancement de sa saison 2023-2024.