Grâce à un but de Zuriko Davitashvili, l’AS Saint-Étienne s’est imposée face à Boulogne (1-0). Si la victoire est précieuse, la blessure d’Ebenezer Annan vient assombrir la soirée stéphanoise.

L’AS Saint-Étienne a dû batailler pour venir à bout de l’US Boulogne. Dans une rencontre disputée et parfois hachée par les fautes, les hommes d’Eirik Horneland ont trouvé la faille grâce à leur international géorgien, Zuriko Davitashvili. L’attaquant, déjà décisif ces dernières semaines, a une nouvelle fois fait parler son sens du but pour offrir trois points cruciaux aux Verts. Une réalisation qui confirme son importance croissante dans le dispositif de Horneland.

Toujours actif entre les lignes, Davitashvili a débloqué un match qui semblait s’enliser. Son but a permis à l’ASSE de gérer son avance et de s’imposer dans une rencontre où les occasions franches ont été rares. Le Géorgien s’affirme peu à peu comme l’un des hommes forts de l’attaque stéphanoise et justifie la confiance de son entraîneur.

Ebenezer Annan (ASSE), l’ombre au tableau

Mais cette victoire ne s’est pas faite sans casse. En toute fin de match, Ebenezer Annan a dû céder sa place après un tacle appuyé d’un joueur boulonnais. Visiblement touché à la cheville, le latéral gauche stéphanois a immédiatement inquiété ses coéquipiers et le staff. Remplacé par Ben Old, il a quitté le terrain sous les regards préoccupés du banc forézien.

À l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a confirmé la gravité potentielle de la blessure d’Annan au micro de France Bleu Saint-Etienne : « Pour Ebenezer Annan, je suis un petit peu plus préoccupé. Il s’est tordu la cheville. Ce n’était pas très beau à voir. On va voir comment ça évolue demain et en début de semaine. » Des examens complémentaires devraient être réalisés afin de connaître la durée de son indisponibilité.

L’ASSE repart donc de Boulogne avec une victoire, mais aussi une interrogation majeure. Alors que le calendrier s’annonce chargé, l’éventuelle absence d’Annan pourrait peser lourd dans l’équilibre défensif des Verts.