La Ligue 2 se poursuit ce samedi à 14h avec deux rencontres au programme : Reims reçoit Le Mans, tandis que Bastia accueille Guingamp. Des matchs déjà cruciaux pour le classement avant le match de ce soir de l'ASSE face à Grenoble.

Ces deux rencontres du samedi après-midi auront un impact direct sur la hiérarchie. Reims et Le Mans jouent pour s’installer confortablement dans le top 8, tandis que Bastia et Guingamp doivent réagir d’urgence pour éviter de se retrouver piégés dans la lutte pour le maintien dès la 4e journée. Des enjeux qui promettent un après-midi animé en Ligue 2.

Reims – Le Mans : duel pour s’installer dans le top 8 de la ligue 2

Dixième du classement avec quatre points, le Stade de Reims veut rapidement retrouver de la régularité. Les Rémois, qui restent sur une victoire et une défaite, doivent s’imposer à domicile pour basculer dans la première partie de tableau. Leur principal défi sera d’améliorer une défense encore friable (4 buts encaissés en trois matchs).

En face, Le Mans (8e, 4 points également) s’avance avec la volonté de confirmer son bon début de saison. Solides mais encore trop timides offensivement (5 buts marqués, 5 encaissés), les Manceaux visent une place dans le top 5. Un succès à l’extérieur pourrait leur permettre de frapper un grand coup dans ce début de championnat.

Dans ce match c'est Reims qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Tia à la 62e minute de jeu. Un score minimal pour Reims qui se rendra dans le chaudron après la trêve pour la J6.

Bastia – Guingamp : la bataille pour éviter la zone rouge

Le deuxième match de l’après-midi oppose Bastia (15e) à Guingamp (17e), deux équipes en difficulté. Les Corses n’ont pris qu’un point en deux matchs et doivent absolument l’emporter pour ne pas s’enliser dans la seconde partie de tableau. Leur attaque, en manque de réalisme (1 but inscrit), doit se réveiller devant son public.

De son côté, l’En Avant Guingamp vit un début de saison compliqué. Avec seulement un point pris en trois rencontres et déjà 8 buts encaissés, le club breton présente la pire défense de Ligue 2. Une défaite supplémentaire mettrait les hommes de Stéphane Dumont dans une situation très délicate, au bord de la zone rouge. Ce duel face à Bastia s’annonce donc capital pour lancer enfin leur saison.

Il ne faut que 11 minutes à Guingamp pour inscrire deux buts et prendre les devants dans ce match. Avec un troisième but guingampais de Mafouta à la 52e, le but de Boutrah ne suffira pas. Victoire 3-1 des bretons qui lancent enfin leur saison !