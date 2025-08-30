Présent en conférence de presse ce jeudi à la mi-journée, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a évoqué le match à venir contre Grenoble. Le coach ligérien entend bien finir cette rencontre avant la première trêve internationale. Extraits.

Un public toujours présent malgré la descente ? "C’est une particularité qui fait toute la beauté de Saint-Étienne. On voit que c’est un vrai club, avec de vrais supporters qui portent leur équipe dans leur cœur. Ils sont restés fidèles malgré la relégation l’été dernier. C’est un message fort pour le club, pour les joueurs, pour la direction. C’est ce qui rend ce club si spécial et si motivant à entraîner."

Votre déception après Boulogne venait de ce manque de constance ? "Oui, c’est exactement ça. Même s’il faut reconnaître la qualité de la prestation de Boulogne, qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a démarré le match trop lentement, avec un manque d’intensité. À partir du moment où on a mis plus de rythme, autour de la 50e minute, on a eu beaucoup plus de situations et on les a mis davantage en difficulté. Il faut qu’on continue dans cette voie.

La clé, pour moi, c’est la concentration. Si on ne rentre pas dans ces matchs avec l’intensité nécessaire, en respectant le jeu et l’adversaire, on se met en danger. On l’a vu face à Laval et à Boulogne : si on n’est pas à fond, on peut être en difficulté. On doit rester focalisés sur nous-mêmes, être au maximum de nos qualités pour espérer le meilleur résultat."

"Il y a une vraie bonne concurrence entre nos trois défenseurs centraux" (Horneland avant ASSE-GF38)

Le retour de Bernauer : comment gérer la concurrence ? "Oui, il y a une vraie bonne concurrence entre nos trois défenseurs centraux. Maxime avait fait toute la préparation avant sa blessure contre Cagliari. Chico et Mickaël ont enchaîné les premières rencontres du championnat et s’en sont très bien sortis. Cette concurrence est une chose positive pour le club : on en a besoin pour tirer le meilleur de chacun."

Comment avez-vous trouvé Maxime cette semaine ? "Il a fait une très bonne semaine d’entraînement. C’est un joueur de qualité, vraiment impliqué. Il a travaillé sérieusement pour revenir. Le point positif, c’est qu’il semble prêt, et qu’on n’a pas besoin de se précipiter. S’il est disponible, on pourra l’utiliser. Et s’il ne l’est pas encore totalement, Chico et Mickaël sont là pour assurer."