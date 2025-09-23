L'ASSE se déplace à Amiens ce mardi soir. Omar Daf et Teddy Averlant se sont exprimé en conférence de presse. Retranscription.

Omar Daf (Entraîneur d’Amiens) : “Motivation naturelle face à l’ASSE ? Peut-être pour les plus jeunes, oui. Les plus anciens ont l'habitude. Il y a plus d'engouement à tous les niveaux, au niveau de la presse et des supporters. Forcément, il y a plus de monde qui s'intéresse à ce match-là. C'est le leader. C'est la meilleure attaque du championnat. C'est une équipe qui est spectaculaire, qui est très armée. Ce genre de match va attirer du monde, mais on devra rester concentrés sur nos principes et notre objectif.

Sans pression face aux Verts ? Il y a une pression, mais une pression positive. Ce que je veux, c'est qu'on joue. Quel que soit l'adversaire, on va jouer avec nos forces. Ce que nous voulons, c'est prendre du plaisir et en donner aux gens qui nous supportent. On va essayer de tout faire pour l'emporter avec nos principes."

L'ASSE en match de Gala

Omar Daf (Entraîneur d’Amiens) : “Une meilleure ambiance au Stade de la Licorne ce mardi ? Quand on fait ce métier, c'est pour donner du plaisir aux gens, c'est pour qu'il y ait une ambiance, que ce soit des soirs d'ambiance dans ce stade. Nous, ce qu'on maîtrise, c'est le terrain. En tout cas, on essaie de tout faire pour que les supporters soient fiers de leur équipe. Pour l'instant, les joueurs le font, ils se battent. J'espère que ce stade sera rempli et que les gens vont pousser les garçons à se transcender.”

Averlant veut y croire face aux Verts

Teddy Averlant (Attaquant d’Amiens) : “ On sait que Sainté est un très gros club. Je pars toujours du principe que chaque équipe que j'affronte, j'ai envie de la battre. L'ensemble de l'équipe est dans la même optique pour affronter l’ASSE.

Jouer le leader ? C'est une détermination et une excitation supplémentaire. Mais hormis ça, ça reste un adversaire, un concurrent de Ligue 2. On sait que ce genre d'équipe, il va falloir faire le moins d'erreurs possible.

Saint-Etienne ? Ils sont sur une très belle forme depuis le début de la saison. Nous, on se concentre surtout sur nous-mêmes. On sait que c'est d'abord par nous que ça doit passer. On sait que si on arrive à faire un très bon match, on peut sortir un bon résultat, même si c'est Saint-Etienne en face.”