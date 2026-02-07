Dans quelques minutes, Philippe Montanier va connaître sa première sortie en tant qu’entraîneur de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Le néo-coach stéphanois va débuter son aventure par la réception du MHSC de Zoumana Camara. Les stéphanois doivent se reprendre après deux revers consécutifs, à Reims puis face à Boulogne. Voici la compo choisie par le nouveau technicien des Verts.

Eirik Horneland a mal terminé son aventure sur le banc du club ligérien. Le norvégien s’en est allé sur une défaite face à Boulogne-sur-Mer à domicile. Une contre-performance qui a permis au MHSC de revenir à trois points des stéphanois avant de venir jouer dans le Chaudron. L’ASSE, désormais coachée par Philippe Montanier doit rapidement retrouver le chemin de la victoire pour garder les héraultais à distance.

Un cadre hors du onze pour la première fois

Philippe Montanier n’a pas pu composer avec un groupe au complet pour sa première. L’ancien coach de la Real Sociedad doit faire sans Mahmoud Jaber, sorti blessé à Reims, il y a deux semaines. L’entraîneur stéphanois a affirmé ne pas pouvoir estimer la durée de l’absence de l’israélien.

Il en est de même pour Chico Lamba, qui a égalementi du quitter ses partenaires en Champagne. Le défenseur venu d’Arouca a retrouvé les terrains de l’Etrat en fin de semaine mais ne sera pas de retour pour cette partie.

Joao Ferreira, de retour dans le onze la semaine dernière, à vécu une soirée peu ordinaire face à l’USBCO. Le latéral portugais a été expulsé et a écopé de deux matchs de suspension. Suite à son carton rouge, il s’est gravement blessé à la main en frappant un mur. Un geste non-réfléchi qui a nécésitté une opération. Une fois sa suspension terminée, Joao Ferreira ne pourra donc pas faire son retour suite à cette blessure.

Le nouveau coach stéphanois va également devoir faire sans un joueur indéboulonnable du système d’Eirik Horneland. Florian Tardieu avait été titularisé à chaque rencontre de Ligue 2 par le norvégien depuis le début de saison. L’ancien joueur de l’ESTAC s’est blessé au genou cette semaine et sera absent pour plusieurs semaines.

La composition de l’ASSE