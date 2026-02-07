L’AS Saint-Étienne retrouve le championnat ce samedi soir avec un rendez-vous très attendu face à Montpellier. Une affiche importante pour l'ASSE. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cette rencontre de Ligue 2 BKT.

Le match entre AS Saint-Étienne et Montpellier HSC se disputera ce samedi à 20h. Une affiche qui tranche avec les habitudes de la Ligue 2, puisque Montpellier, relégué en fin de saison passée, fait partie des clubs les plus attendus de l’exercice. Pour l’ASSE, cette rencontre s’inscrit dans une période charnière, avec la nécessité de retrouver de la constance après un mercato hivernal animé et un changement d’entraîneur encore récent.

La diffusion sera assurée en exclusivité par beIN SPORTS 1, diffuseur officiel de la rencontre. Le coup d’envoi sera donné à 20h précises, avec une prise d’antenne prévue à 19h30 pour l’avant-match. Les abonnés beIN SPORTS pourront suivre la rencontre à la télévision, mais aussi via les supports numériques habituels du diffuseur, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone, selon les offres souscrites.

Pour les supporters stéphanois, cette affiche représente une occasion de découvrir l'ASSE dans sa version "Montanier". Le Chaudron s’annonce une nouvelle fois bien garni. Face à un adversaire ambitieux, l’ASSE devra montrer un visage solide et cohérent, notamment dans l’intensité et l’engagement. Montpellier, de son côté, se déplace avec l’objectif clair de s’imposer comme un candidat crédible aux premières places, ce qui promet une opposition plutôt disputée.

Le débrief à chaud d'ASSE-Montpellier sur Peuple Vert TV

Une fois le coup de sifflet final donné, la soirée se poursuivra du côté de Peuple Vert TV. À partir de 22h, Peuple Vert proposera un débrief à chaud avec l’émission Jeu Sainté Match, le nouveau rendez-vous de vos après-match. Cette nouvelle émission en direct permettra de revenir immédiatement sur la rencontre, avec analyses, réactions et échanges entre supporters. L’émission sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV et donnera la parole aux fans via le chat.

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation hebdomadaire désormais bien installée, avec des émissions consacrées à l’avant-match, à l’analyse à froid et à l’actualité des Verts. Pour les supporters qui souhaitent prolonger le match au-delà du terrain, Jeu Sainté Match s’annonce comme un nouveau point de passage incontournable.

Rendez-vous donc ce samedi à 20h sur beIN SPORTS 1 pour AS Saint-Étienne - Montpellier, puis à 22h sur Peuple Vert TV pour le débrief. Une soirée 100 % verte pour suivre et analyser chaque temps fort.