Vaincue la semaine passée à Geoffroy-Guichard face à Boulogne-sur-Mer, au terme d’un match catastrophique marquant la dernière d’Eirik Horneland, l’ASSE s’apprête à ouvrir une nouvelle ère. C’est désormais Philippe Montanier qui dirigera son premier match sur le banc stéphanois, à l’occasion de la réception du MHSC ce samedi soir. Une rencontre au contexte particulier que beIN Sports met à l’honneur sur ses antennes.

Après une fin de mercato hivernal dynamique et l’intronisation de Philippe Montanier, la réalité sportive frappe déjà à la porte du Chaudron. Les Verts, qui ont concédé sept défaites depuis le début du championnat, ne disposent que d’une marge de manœuvre très réduite. Face au MHSC, l’enjeu est clair, s’imposer pour éviter que l’adversaire du soir, 9ᵉ avec 31 points, ne recolle à l’ASSE, 5ᵉ avec 34 points.

Un nouveau match à six points pour les Stéphanois, qui doivent impérativement raccrocher le wagon de tête. Wagon de tête qui tourne au ralentit, l'ESTAC, et le Red Star ce sont inclinés ce week-end. Au micro de Florian Genton, Philippe Montabnier se confie sur les enjeux de ce premier rendez-vous crucial.

Une fierté d’entraîner Saint-Étienne

Ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier s’est confié sur la fierté de vivre sa première en tant qu’entraîneur des Verts.

« J’ai connu ce stade en tant que joueur, oui. L’état d’esprit est bon. Il y a des stades historiques en France, et ici, c’est un club de cœur. Je l’ai vécu en tant que joueur, c’est une fierté d’en être aujourd’hui l’entraîneur. J’ai trouvé que les joueurs avaient digéré. On va partir sur un nouveau cycle, remettre les têtes à l’endroit. L’institution stéphanoise est au-dessus de tout le monde. »

Des circonstances favorables

Depuis plusieurs semaines, le haut du classement avance au ralenti et Saint-Étienne peine à en profiter.

« Il y a des circonstances favorables, mais on ne doit pas se polariser là-dessus. On doit gagner nos matchs. Les résultats sont la conséquence de ce que l’on fait sur le terrain : défendre et attaquer en équipe. Être concentrés sur ce que l’on doit faire, même quand il y a des éléments contraires. »

Retrouver la confiance et gagner

Un match idéal pour se relancer et engranger de la confiance.

« L’idée, c’est de retrouver un peu de confiance. Pour débuter ce match, j’ai fait le choix d’aligner l’équipe la plus compétitive possible. Dans le football, il y a une équipe qui démarre et une équipe qui finit, avec les cinq changements.

Un match ou l'attaquant belge doit retrouver de l'efficacité ?

... C’est tout à fait ça. Lucas a toujours marqué et il marquera encore. Il traverse un passage à vide, c’est le cycle de vie d’un attaquant. Il est dans une période difficile et nous sommes là pour l’aider, car l’aider, c’est aider l’équipe. »