L’ASSE a retrouvé son éclat en écrasant Pau 6-0 à Geoffroy-Guichard. Entre les choix payants d’Horneland, la reconquête du podium et une prestation collective aboutie, les Verts ont envoyé un message fort à la Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne a parfaitement réagi après sa lourde défaite à Annecy en infligeant une véritable correction à Pau (6-0). Dès les premières minutes, les Verts imposent leur rythme et concrétisent leur domination : sur un corner bien exécuté, João Ferreira ouvre le score d’une reprise puissante dès la 2ᵉ minute. Dix minutes plus tard, Duffus sert idéalement Cardona, qui conclut sans difficulté pour le 2-0. En totale maîtrise, les hommes d’Eirik Horneland déroulent leur football. Avant la pause, Aïmen Moueffek obtient un penalty transformé par Florian Tardieu (3-0, 42ᵉ), puis Duffus, omniprésent, s’offre un but opportuniste à la 45ᵉ. À la mi-temps, le Chaudron exulte : 4-0, match quasiment plié.

La seconde période repart sur les mêmes bases. Entré à la place de Boakye, Ben Old assiste au doublé de Duffus, bien servi par Jaber (5-0, 47ᵉ). L’ASSE déroule et Horneland en profite pour faire tourner son effectif. Les entrants apportent de la fraîcheur, notamment Davitashvili, qui signe une splendide frappe sous la barre pour le sixième but (6-0, 78ᵉ). Pau, dépassé dans tous les compartiments du jeu, termine même à dix après l’expulsion de Karamoko pour une faute sur le Géorgien.

Cette victoire éclatante permet aux Verts d’effacer la déroute précédente et de retrouver confiance, portés par une prestation collective aboutie et une efficacité offensive impressionnante.

Les choix forts d’Horneland sont payants

Eirik Horneland a effectué des changements après la déconvenue d’Annecy. Les décisions du technicien norvégien ont fait mouche. En titularisant Joshua Duffus et Irvin Cardona, il a redonné confiance à deux joueurs en quête de temps de jeu. Le tout en laissant sur le banc Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, pas à la hauteur des attentes depuis plusieurs semaines

Résultat : un but du Maltais dès la 11e minute pour le 2-0 servi par Duffus qui s’est ensuite offert un doublé. Le jamaïcain s’est montré étincelant pour sa 3ᵉ titularisation avec l’ASSE. Ces performances confirment que la profondeur de banc stéphanoise est un atout majeur cette saison. Horneland a su mobiliser son groupe, instaurer une dynamique collective où chacun s’est senti concerné.

La réaction était attendue dans le Chaudron. Après 2 réceptions consécutives sans gagner, l'ASSE se devait de redonner du plaisir à ses supporters. Ce mardi soir, les 35.000 spectateurs du Chaudron ont eu le droit à une vraie réaction de la part des hommes d'Eirik Horneland.

L’ASSE fait une grosse opération au classement

Ce large succès est bien plus qu’un simple sursaut d’orgueil. Grâce à cette victoire fleuve, l’ASSE réalise une excellente opération comptable : trois points cruciaux et un bond significatif à la différence de buts. Avec la défaite de son prochain adversaire, le Red Star, Saint-Etienne gagne 2 places au classement et retrouve le podium. Les stéphanois vont avoir l'opportunité de prendre un peu plus d'avance chez les 3èmes ce samedi.

De quoi effacer les doutes nés du revers à Annecy et replacer les Verts dans le bon wagon pour la montée. Dans une Ligue 2 particulièrement serrée, chaque but compte — et les Stéphanois ont frappé un grand coup. Cette prestation confirme que Saint-Étienne a le potentiel pour viser haut, à condition de maintenir ce niveau d’intensité et de rigueur.

Le meilleur match de la saison

Tout simplement la référence. L’ASSE a livré sa copie la plus aboutie depuis le début de saison. Six buts inscrits, un jeu collectif fluide, une intensité constante et une défense solide : tous les voyants sont au vert.

Le public de Geoffroy-Guichard a pu savourer une équipe conquérante, généreuse et disciplinée, capable de réagir après la tempête. L’entrée remarquée de Davitashvili, buteur d’un numéro de soliste abouti, symbolise la profondeur et la qualité du groupe. Ce match pourrait bien servir de déclic et marquer un vrai déclic pour les joueurs de l’ASSE. Place désormais à la confirmation dès samedi face au Red Star.