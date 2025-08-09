L’ASSE se déplace à Laval pour lancer sa saison 2025-2026 en Ligue 2. Dans un été marqué par les envies d’ailleurs de certains et un mercato encore loin d’être terminé, Eirik Horneland se retrouve avec peu de certitudes sur son effectif. Voici la compo probable des Verts pour défier les tango ce samedi à 20h.

Avant d’aller à Laval, l’ASSE fait face à une véritable hécatombe. L’entraîneur Eirik Horneland doit composer avec de nombreuses incertitudes. Plusieurs joueurs sont en reprise (Stassin, N’Guessan). Bouchouari souffre toujours du dos en plus d’être suspendu pour ce match, tandis que d’autres étaient incertains jusqu’à ce vendredi soir. Maxime Bernauer Et Mahmoud Jaber sont forfaits pour ce premier déplacement de la saison.

Davitashvili restait incertain et continue de montrer des envies d’ailleurs, il figure cependant bien dans le groupe. Pierre Ekwah est tout simplement absent de l’Étrat depuis le début de la pré-saison et semble déterminé à ne pas jouer en Ligue 2. Le contrat de Joshua Duffus n’est toujours pas validé administrativement, ce qui complique encore la tâche.

Horneland attendait la dernière séance ce vendredi pour faire un point définitif avec le staff médical. Dans ce contexte tendu, 3 recrues sont tout de même arrivées : Joao Ferreira, Strahinja Stojković, et Ebenezer Annan. Ce dernier devrait être apte à débuter contrairement au Portugais et au Serbe, officialisé ce vendredi après-midi. L’ASSE se présentera avec une équipe très amoindrie en Mayenne ce soir (20h). Entre incertitudes physiques, mercato perturbateur et effectif en chantier, le mois d’août s’annonce long pour le coach norvégien.

De nouveaux visages en défense

Capitaine de l’équipe stéphanoise la saison passée, Gautier Larsonneur devrait conserver ce rôle cette saison. Le Breton sera chargé de garder la cage Verte pour l’exercice 2025-2026. Après avoir remporté le titre de meilleur gardien de Ligue 2, il y a 2 saisons, il faudra un Larsonneur tout aussi performant qu’en 2023-2024 pour atteindre l’objectif remontée.

En défense, Eirik Horneland pourra compter sur plusieurs de ses nouvelles recrues. Joao Ferreira devrait cependant être trop juste pour débuter. Le portugais est dans le groupe contrairement à Strahinja Stojković, recruté hier. C’est Dennis Appiah qui devrait donc être titularisé sur le couloir droit. Touché musculairement à Cagliari, Maxime Bernauer ne pourra pas être présent. Le nouveau stéphanois, Chico Lamba devrait donc être associé à Mickaël Nadé. À gauche, Ebenezer Annan semble être en forme pour débuter. Le ghanéen, officialisé ce jeudi, devrait donc être préféré à Lassana Traoré, qui n’a pas fait bonne impression lors de la pré-saison.

L’ASSE décimée au milieu

Au poste de sentinelle, Eirik Horneland devrait faire confiance au jeune Luan Gadegbeku. Professionnel depuis cet été, le jeune joueur formé à l’ASSE a fait bonne impression durant la préparation. Titulaire à ce poste durant toute la préparation, Mahmoud Jaber a manqué beaucoup de séances cette semaine et est absent. Quant au titulaire de la saison dernière, il refuse toujours pour l’heure de donner signe de vie à l’Étrat malgré la levée de son option d’achat.

Dans l’entrejeu, Aïmen Moueffek devrait être associé à Florian Tardieu. Le premier cité à vu sa préparation être aménagée après une blessure contractée face à Toulouse en fin de saison dernière. Le marocain est monté en régime sur la fin de préparation. Le second, Véritable homme fort de la fin de saison passée, a su regagner une place de titulaire en Ligue 1. En Ligue 2, l’ancien troyen pourra apporter son expérience à un effectif qui va, pour la majorité, découvrir ce championnat. Le natif d’Istres devrait être aligné aux côtés de Moueffek par Eirik Horneland.

Les Verts sans réel numéro 9

Pour cette 1ʳᵉ journée, les stéphanois ont une attaque décimée à cause des aléas du mercato. Zuriko Davitashvili, qui a des envies autres que d’évoluer en Ligue 2, semble prêt à tout pour ne plus jouer avec l’ASSE. Le géorgien figure bien dans le groupe mais ne devrait pas débuter. Irvin Cardona devrait donc être titularisé sur le flanc gauche ou le coach norvégien l’a le plus utilisé durant la préparation.

À droite, Ben Old devrait débuter. Le néo-zélandais s’est révélé être l’offensif stéphanois le plus en vue lors des matchs amicaux, notamment avec 2 buts inscrits. En pointe, l’ASSE est privée de Lucas Stassin qui, comme Zuriko Davitashvili, souhaite quitter le club. Le belge demeure en phase de reprise tout comme Djylian N’guessan, touché lors du 1er match de préparation. L’Anglais, Joshua Duffus, arrivé dans le Forez depuis plus de 3 semaines, attend toujours son permis de travail et ne peut pas jouer en match officiel. Eirik Horneland devrait donc confier la pointe de l’attaque à Augustine Boakye.