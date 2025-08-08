Malgré leurs envies de départ, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili devraient bien rester dans le Forez. C’est en tout cas la volonté de la direction stéphanoise qui en a fait une priorité absolue.

Le mercato bat son plein, mais à l’AS Saint-Étienne, deux dossiers cristallisent toutes les attentions. Lucas Stassin (20 ans) et Zuriko Davitashvili (24 ans), meilleurs buteurs des Verts la saison passée avec respectivement 12 et 9 réalisations en Ligue 1, espèrent rejoindre un projet dans l’élite européenne. Le premier revient tout juste de blessure, tandis que le second pourrait jouer à Laval.

Problème pour eux : la direction ne compte pas les lâcher. Depuis l’arrivée de Larry Tanenbaum aux commandes, l’ASSE n’a plus à céder ses cadres pour équilibrer ses finances. Les dirigeants veulent au contraire envoyer un message fort : le club vise la montée immédiate et ne bradera pas ses talents.

Une valeur marchande qui explose à l’ASSE

En un an, la cote des deux joueurs s’est envolée. Stassin est passé de 5 à 18 millions d’euros, Davitashvili de 3 à 10 millions. Des chiffres qui aiguisent l’appétit de nombreux clubs, mais qui renforcent aussi la position de force des Verts. En interne, on répète qu’il faudrait une proposition hors norme pour envisager un départ cet été.

Actuellement, seuls Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari disposent d’un bon de sortie.

Dans une Ligue 2 où la concurrence pour la montée s’annonce rude, conserver ce duo offensif pourrait bien être le meilleur transfert du mercato stéphanois. L’ASSE compte bien les conserver en tout cas

Source : L’Équipe