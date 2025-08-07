L'ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce jeudi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents sur place et d'aborder le mercato stéphanois Retranscription.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Aujourd'hui, je trouve que l'équipe est plutôt bonne sur le papier. Maintenant, il nous faut du temps de jeu entre ces joueurs pour arriver à trouver un style de jeu et un rythme de résultat.

Je n'ai pas encore tous les éléments. Je peux déjà vous dire que Lucas Stassin et Djyllian N’Guessan, qui ont été absents, travaillent dur pour revenir dans le groupe. Benjamin Bouchouari avec son problème de dos aussi. Cette semaine, on a eu aussi un cas de maladie. Puis, on a eu soucis avec Jaber qui a eu n’a pas pu s’entrainer. Max Bernauer est également suivi par le staff. Il va encore falloir attendre demain (vendredi) pour voir les joueurs disponibles. On espère pouvoir aligner la meilleure équipe possible."



Horneland attend Ekwah et Davitashvili

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Pierre Ekwah ? La situation n'a pas évolué depuis la dernière fois qu'on en a parlé, après le match contre Cagliari. C'est d'ailleurs difficile pour moi de vous répondre parce que je n'ai pas tous les éléments en ma possession. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais qu'il soit là, mais il n'est pas là pour le moment et j'espère qu'on le reverra rapidement. Concernant Zuriko Davitashvili, sa préparation a été un peu hachée. Il a été présent sur certaines rencontres et d'autres pas. On l'accompagne au mieux pour qu'il puisse être disponible. Mais pour le moment, je ne suis pas sûr qu'il puisse participer au match contre Laval.

Cette période de Mercato qui va durer jusqu'à la fin du mois d'août est toujours un petit peu compliquée, surtout quand une équipe descend en Ligue 2. Certains joueurs ont des ambitions, je suis d'ailleurs très content qu'ils en aient. Tous les joueurs devraient avoir de l'ambition, mais pour le moment, c'est un peu difficile. Certains peuvent avoir des envies d'ailleurs. Moi, ce que je leur demande, c'est de donner leur maximum pour l'équipe tant qu'ils sont là. Et en attendant la fin du Mercato, on est sur cette période un petit peu de doute pour composer nos équipes."



Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Nos besoins sur le Mercato vont peut-être aussi dépendre de la situation de certains joueurs, comme celle de Pierre (Ekwah). C'est un joueur qui est très important dans le dispositif pour nous. Il l'a montré la saison dernière. Aujourd'hui, c'est un joueur sur lequel je compte, même s'il n'est pas là, au milieu de terrain. Sans lui, on serait peut-être un peu court. On a Mahmoud Jaber, on a Florian Tardieu et on a aussi Aïmen Mouefek qui revient bien depuis la blessure qu'il a contractée après le match contre Toulouse.

Pour le moment, je trouve que c'est peut-être au milieu où on aurait peut-être un peu plus de besoins puisqu'il nous manque aussi Benjamin Bouchouari avec son problème au dos. Pendant la pré-saison, on a fait appel à plusieurs joueurs du centre de formation. On a aussi Igor Miladinovic qui est à notre disposition. En ce qui concerne les joueurs du centre, ils ont fait du bon travail pendant la pré-saison. C'est une bonne chose qu'on puisse compter sur aussi.

Si je dois balayer l'effectif, au niveau du poste de gardien, on est bien servi. On est aussi très bien sur la partie défensive, comme sur les côtés. Sur le front de l'attaque, on est aussi bien fourni. Aujourd'hui, c'est plutôt sur le milieu de terrain où on pourrait avoir encore quelques besoins."