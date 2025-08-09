Alors que la saison de Ligue 2 débute ce week-end, l’AS Saint-Étienne doit tirer les leçons de ses dernières entames de championnat. Car depuis plusieurs saisons, l'ASSE rate systématiquement son mois d’août. Un mal récurrent qui pèse lourd dans le bilan final.

Des débuts souvent poussifs, et trop coûteux pour l'ASSE

Le mois d’août est souvent considéré comme une période d’observation dans un championnat. Mais à l’ASSE, c’est devenu une phase trop souvent critique. Ces dernières années, les Verts peinent à lancer leur saison correctement, et les chiffres sont sans appel :

2024-2025 : 3 matchs, 0 point par match, fin de saison à la 17e place (L1)

2023-2024 : 4 matchs, 1 point par match, saison conclue à la 3e place (L2)

2022-2023 : 5 matchs, 1,2 pt/match, pour une 8e place finale (L2)

2021-2022 : 4 matchs, 0,75 pt/match, relégation après une 18e place en L1

À chaque fois que le mois d’août est raté, la saison s’annonce compliquée. Et même lorsqu’il est "moyen", les Verts doivent courir après les points tout au long de l’année. Une spirale usante que l'ASSE serait inspirée de s'épargner.

L’urgence de bien débuter

Cette saison, le calendrier n’est pas clément : déplacement à Laval d’entrée, réception de Rodez, puis un déplacement à Boulogne (ou Ajaccio) et la réception de Grenoble. Un programme qui demandera déjà de la solidité et du rythme. Or, à ce jour, l’effectif n’est pas encore stabilisé, les recrues arrivent tard, et des dossiers sensibles (Ekwah, Davitashvili, Stassin) polluent encore l’atmosphère.

L’ASSE ne peut pas se permettre de démarrer à nouveau au ralenti, surtout dans une Ligue 2 très homogène où les premières journées permettent de poser les fondations d’un sprint final.

Rattraper le temps perdu… maintenant

Avec Eirik Horneland à sa tête, l’ASSE veut afficher une nouvelle ambition. Mais pour ne pas hypothéquer ses chances dès le départ, il faudra enfin casser cette malédiction du mois d’août. Un minimum de points sur les 4 premières journées semble indispensable pour rester dans le rythme de la montée.

Le mercato est encore ouvert, mais l’histoire récente le prouve : les points perdus en août ne se rattrapent pas en mai. Il est temps de s’y mettre. Sérieusement. Pour s'éviter une course effrénée pour rattraper le retard pris.