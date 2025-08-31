Saint-Étienne a trébuché face à Grenoble (1-1). Une rencontre qui permet aux Verts de reprendre la tête de la Ligue 2, mais pas de s'extirper du peloton des équipes en haut du classement. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5)

Un match frustrant pour le gardien stéphanois, très peu sollicité mais battu sur la seule vraie occasion grenobloise en seconde période. Correct dans ses interventions, il n’a pas eu l’opportunité de briller.

⭐ Maxime Bernauer (6)

Très actif dans son couloir gauche, il a multiplié les montées et délivré quelques centres dangereux, dont celui qui a failli offrir le break. Solide défensivement, il a confirmé sa constance. Une très belle performance pour son retour après plusieurs semaines de blessure.

Mickaël Nadé (6)

Auteur de l’ouverture du score, le défenseur a su profiter d’une erreur adverse. Globalement sérieux dans ses duels, il a rassuré derrière même s’il n’a pas pu éviter l’égalisation.

Chico Lamba (5)

Une prestation en demi-teinte. Dominant dans certains duels, il a néanmoins laissé trop d’espace sur le but de Diaby, symbole d’un manque de concentration.

João Ferreira (5)

Très présent offensivement, avec plusieurs centres et débordements, mais souvent imprécis dans le dernier geste. Pris en défaut défensivement sur l’égalisation.

Mahmoud Jaber (6)

Une première période intéressante, où il a su dynamiser le milieu par ses courses et son activité. Remplacé à la pause après un match encourageant.

Florian Tardieu (5)

Organisateur sobre au milieu, il a manqué de tranchant dans ses passes décisives et dans la gestion des temps forts. Une copie correcte mais sans éclat.

Aïmen Moueffek (6)

Très impliqué en début de rencontre, il a apporté de la percussion et du volume de jeu. Sorti à la mi-temps, probablement dans une gestion physique.

Luan Gadegbeku (5)

Entré à la pause, il a tenté d’apporter son énergie mais a manqué de précision dans ses choix. Un match d’apprentissage pour le jeune milieu.

Nadir El Jamali (5)

Lui aussi lancé à la mi-temps, il a eu une belle occasion stoppée par Diop. Actif mais parfois brouillon, il doit encore gagner en efficacité.

Irvin Cardona (4)

Généreux dans ses appels, il s’est procuré l’une des plus grosses occasions du match, mais a buté sur Diop. Trop d’imprécision dans le dernier geste et des signes de fatigue en fin de partie.

Joshua Duffus (5)

Volontaire et remuant, il a pesé par sa vitesse et ses appels mais a manqué de lucidité dans ses frappes. Remplacé à l’heure de jeu sous les applaudissements.

Zuriko Davitashvili (4)

Peu en réussite. Souvent entreprenant, mais sa précision dans la dernière passe ou devant le but a cruellement fait défaut. Il a raté plusieurs situations favorables.

👔 Eirik Horneland (5)

Le coach a vu son équipe dominer largement sans parvenir à tuer le match. Ses changements à la pause ont apporté un peu de fraîcheur, mais le manque d’efficacité offensive et de rigueur défensive coûte deux points.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.